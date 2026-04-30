Manuela QM derrite las redes con tierno video de su bebé en la barriga: “no se deja grabar”

Manuela QM enterneció a las redes sociales con un dulce momento que vivió junto a su bebé durante su embarazo.

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El video no tardó en viralizarse y generó emoción entre sus seguidoras, quienes han seguido de cerca cada etapa de este proceso y esperan con ansias la llegada del pequeño.

Manuela QM muestra a su bebé en la barriga y enternece a todos en redes (Foto freepik) (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Qué video compartió Manuela QM de su bebé?

Manuela QM ha estado documentando su embarazo y todo lo que ha vivido en esta etapa a través de sus redes sociales, compartiendo pequeños momentos, reflexiones y experiencias con su comunidad.

En esta ocasión, la creadora publicó un video que llamó especialmente la atención: en él se puede ver su barriga mientras su bebé se mueve dentro de su vientre, dejando ver claramente los movimientos, lo que causó ternura entre sus seguidores.

Junto al clip, Manuela escribió de manera espontánea y cercana: “mi bebé se mueve demasiado pero siempre que lo quiero grabar como que sabeee y no se deja jajajaja”, mostrando ese lado cotidiano y real de su embarazo.

Además, aprovechó el momento para expresar el amor que siente por su hijo, dedicándole palabras llenas de cariño a su “bebé lindo”, lo que reforzó la conexión emocional con quienes la siguen.

¿Cuándo nacerá el bebé de Manuela QM y Blessd?

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Hasta el momento, Manuela QM no ha revelado la fecha exacta en la que nacerá su bebé, ni ha confirmado públicamente cuántos meses de embarazo tiene, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.

La noticia del embarazo fue anunciada el pasado 19 de enero, confirmando así los rumores que venían circulando desde meses atrás sobre su relación con Blessd.

Con el paso de los días, la pareja ha ido compartiendo más detalles de esta nueva etapa. Uno de los más comentados fue el nombre del bebé: Caleb.

Manuela defendió públicamente la elección luego de recibir algunas críticas en redes sociales, asegurando que es un nombre que les debe gustar a los padres y que, en su caso, siempre sintió una conexión especial con él desde la primera vez que lo escuchó.

Además, explicó que su significado fue clave en la decisión, ya que Caleb representa conceptos como “fiel”, “de todo corazón” o “con el corazón íntegro”, valores que considera importantes para su hijo.

Mientras continúa compartiendo fragmentos de su embarazo, Manuela mantiene a su comunidad cercana a cada avance de su gestación.