Ciro Quiñonez revivió anécdota junto a Yeison Jiménez y emocionó a sus seguidores en redes sociales

El cantante Ciro Quiñonez conmovió al recordar a Yeison Jiménez en los jueves de TBT en las redes sociales.

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez en sus redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo recordó Ciro Quiñonez a Yeison Jiménez?

El artista reposteó una fotografía en la que aparecen en un sitio público y revive el divertido momento que protagonizó Jiménez al comerse la torta de una señora.

Esta imagen generó múltiples comentarios entre los seguidores, quienes recalcaron que Yeison siempre fue un personaje lleno de ocurrencias y espontaneidad.

El recuerdo compartido por Ciro llega cuatro meses después del trágico accidente aéreo en el que perdió la vida Jiménez junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, cuando se dirigían a una presentación en Boyacá.

La publicación se convirtió en un homenaje sencillo pero emotivo, que reafirma la huella que dejó Yeison en sus colegas y en el público.

No es la primera vez que Quiñonez se expresa sobre su amistad con el cantante, pues en varias ocasiones ha compartido momentos vividos a su lado.

Aunque en su momento anunció que se retiraría de las tarimas y de las redes sociales, Ciro ha estado bastante activo en ambas.

¿Por qué estaban Ciro Quiñónez y Jhonny Rivera juntos en España?

Recientemente fue visto junto a Jhonny Rivera en España, donde grabaron un divertido video en respuesta a las críticas que recibió Rivera por llevar a familiares a su luna de miel con Jenny López.

El artista también ha estado tocando por todo el país, demostrando que su retiro de las tarimas nunca fue definitivo.

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Cada presentación se convierte en una oportunidad para rendir homenaje al legado musical de Yeison Jiménez, recordando sus canciones y la energía que transmitía en cada escenario.

Con este gesto, Ciro reafirma que la memoria de su colega sigue presente y que su música continúa siendo un referente para quienes lo admiraron.