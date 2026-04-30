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Manuela Gómez sorprendió al reaparecer junto a Eidevin; ¿lanzaron indirectas a sus excompañeros?

Manuela Gómez fue vista junto a Eidevin en Valledupar durante el festival vallenato en medio de rumores con Karola.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin es visto junto a Manuela Gómez.
Eidevin es visto junto a Manuela Gómez en Valledupar. (Foto Canal RCN)

Manuela Gómez mostró como fue su reencuentro con Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3.

Manuela Gómez salió de La casa de los famosos.
Manuela Gómez salió de La casa de los famosos en el camión de la mudanza. (Foto Canal RCN)

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¿Dónde se reencontraron Eidevin López y Manuela Gómez tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

En sus historias de Instagram, los dos exparticipantes se mostraron muy felices compartiendo en el festival vallenato en Valledupar, tierra natal de Eidevin.

En el video se les puede ver saludando a sus fandoms y disfrutando del folclor y las costumbres vallenatas.

A Gómez también se le vio junto a Ornella Sierra, quien participó en la primera temporada del programa, grabando contenido para las plataformas digitales.

Por su parte, Eidevin lanzó una romántica canción dedicada a su romance con Karola. Aunque el tema ha tenido buena acogida entre sus seguidores, la cartagenera no se ha manifestado sobre el gesto, lo que ha aumentado las especulaciones sobre si siguen juntos o no.

La dedicatoria por parte de Eidevin indica que la relación continúa, aunque Karola no haya publicado nada.

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Manuela, en cambio, ha estado dedicada a su maternidad, mostrando lo que según ella es una versión mejorada luego de su experiencia en la casa más famosa del país, de donde salió en el carro de la mudanza al ser considerada como un “mueble”.

Asimismo, la exparticipante ha estado comentando y opinando sobre los acontecimientos más importantes del juego.

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¿Qué opinó Manuela Gómez sobre el shippeo de Tebi y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Recientemente dio sus impresiones sobre la relación sentimental entre Tebi y Alexa Torrex, asegurando que intuía que ese vínculo se saldría de control y que terminaría afectando a las personas que dejaron por fuera del reality.

Además de las especulaciones que circulan, un comentario de Emiro Navarro, mejor amigo de Karola, avivó aún más los rumores sobre la relación.

Navarro expresó que no sabía si debía llamarlo “cuñado”, dejando entrever que todavía no hay nada concreto entre la pareja.

Esta declaración generó debate en redes sociales y alimentó la incertidumbre sobre el futuro de esta unión.

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