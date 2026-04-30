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Isabella Ladera se pronunció, entre lágrimas, sobre su embarazo: esto fue lo que dijo

Isabella Ladera se mostró conmovida al presumir su vientre de embarazo y compartir un emotivo mensaje en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera se pronunció, entre lágrimas, sobre su embarazo
Isabella Ladera habló sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Isabella Ladera volvió a pronunciarse en redes sociales y un video suyo no pasó desapercibido. Entre lágrimas, habló de su embarazo y dejó a muchos hablando acerca de ese momento.

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¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

A finales de marzo de 2026, Isabella Ladera confirmó que tenía seis meses de gestación. Con el paso de las semanas, y teniendo en cuenta que actualmente es 30 de abril de 2026, la influencer estaría entrando en su séptimo mes de embarazo.

El anuncio inicial se dio luego de que decidiera mantener en reserva algunos detalles. Sin embargo, más adelante compartió imágenes de su proceso acompañadas del mensaje “6 meses de ti”.

En cuanto a su entorno familiar, este será su segundo hijo. Isabella ya es madre de Mía, y este nuevo bebé es el primero junto a Hugo García. Ambos residen actualmente en Miami y han compartido algunos momentos de esta etapa a través de redes sociales.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?
Isabella Ladera habla de Mía, su hija mayor / (Foto de AFP y Freepik)

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

La creadora de contenido ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo vive este embarazo. Según ha explicado, se trata de un proceso que buscó durante un tiempo, luego de varias pruebas con resultados negativos. Cuando finalmente confirmó el positivo, relató que su reacción fue de sorpresa.

También ha mencionado que decidió llevar esta etapa con mayor privacidad, especialmente en los primeros meses, argumentando que buscaba proteger su tranquilidad y la de su familia.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Sobre su estado físico, ha señalado que este embarazo ha sido diferente al primero. Ha experimentado dolores de cabeza y náuseas constantes, lo que le ha generado agotamiento. En contraste, con su hija mayor no vivió síntomas similares.

En cuanto a sus expectativas, ha expresado que le gustaría tener un parto natural, aunque mantiene una postura flexible, priorizando el bienestar del bebé.

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¿Por qué Isabella Ladera lloró al hablar de su embarazo?

Isabella Ladera publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece llorando mientras presume su embarazo. En el clip, mencionó que estaba cumpliendo una semana más de gestación y reflexionó sobre el hecho de que su hija Mía pronto asumirá el rol de hermana mayor.

Durante el video, la influencer se mostró acariciando su vientre mientras las lágrimas caían por su rostro. Sus palabras y gestos generaron múltiples reacciones entre los internautas, quienes afirman que se trata de un momento significativo dentro de su proceso personal.

“Estoy cumpliendo semana y mi primera vez ya será hermana mayor”, dijo.

El contenido ha llamado la tención de los internautas, quienes lo interpretaron como una muestra de lo que está viviendo en esta etapa.

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