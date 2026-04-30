Maluma paraliza las redes al presumir a una mujer que no es su esposa: “papi y mami juntos de nuevo”

El nombre de Maluma vuelve a estar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por sus looks, sino por unas fotografías que encendieron las redes sociales.

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El artista paisa fue captado junto a una creadora de contenido, lo que generó confusión y todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Maluma generó polémica tras posar con influencer (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Qué fotografías salieron de Maluma con otra mujer?

Todo comenzó cuando la influencer Lola Lolita compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a Maluma en Medellín.

En las fotos se les ve sonrientes, posando de manera cercana y mostrando complicidad frente a la cámara.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una imagen en la que el cantante aparece con la mano en la cintura de la influencer, lo que desató comentarios inmediatos.

Sin embargo, lo que realmente encendió el debate fue el mensaje con el que Lola acompañó la publicación:

“Papi y mami juntos de nuevo”.

La frase generó confusión entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar y sacar conclusiones sobre la relación entre ambos.

A esto se sumó el comentario del propio Maluma en la publicación, quien escribió: “eyyy se ve la carne en el diente”, haciendo referencia a una de las fotos donde ambos aparecen sonriendo ampliamente.

Las redes sociales estallaron con opiniones divididas. Mientras algunos tomaron el contenido con humor, otros no dudaron en mencionar a Susana Gómez, pareja del artista y madre de su hija, destacando su papel y calificándola con comentarios como “una santa” por aguantar este tipo de situaciones.

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¿Por qué Maluma se encontraba con Lola Lolita?

A pesar del revuelo, todo parece tener una explicación profesional. Lola Lolita viajó recientemente a Medellín junto a su hermana Sofía Surferss en lo que describieron como un viaje exprés.

Durante su estadía, ambas han compartido diferentes momentos de su experiencia en Colombia, mostrando su emoción por visitar el país y el cariño que han recibido por parte de sus seguidores locales.

De acuerdo con lo que han dejado ver en sus redes, todo indicaría que su visita estaría relacionada con un proyecto junto a Maluma, posiblemente la grabación de un video musical, lo que explicaría la cercanía en las imágenes.

La hermana de Lola expresó su entusiasmo por el viaje con un mensaje donde destacó la ilusión que le hacía conocer Colombia y agradeció el apoyo de quienes la siguen desde este país.