Reconocida actriz de “pa’ quererte” reveló el género de su bebé: ¿niña o niño?

Una querida actriz de Pa' quererte sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo momento en redes sociales: la revelación del género de su primer bebé.

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El video no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones entre fans y colegas, quienes celebraron la noticia con mensajes de cariño.

Actriz de “Pa’ quererte” sorprende al revelar el género de su bebé (Foto freepik)

¿Quién es la reconocida actriz de “Pa’ quererte” que será mamá?

Se trata de Cristina García, quien hace pocos días confirmó públicamente su embarazo. La noticia la dio a conocer el pasado 21 de abril a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías junto a su pareja y las primeras ecografías de su bebé.

En la publicación, la actriz acompañó las imágenes con un mensaje lleno de emoción: anunció la llegada de su hijo y dejó ver lo especial que ha sido este proceso para ella.

También reveló que el nacimiento está previsto para octubre de 2026, lo que despertó aún más ilusión entre sus seguidores.

Cristina García revela el género de su bebé y emociona a todos (Foto freepik)

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¿Cuál es el género del bebé de Cristina García?

Días después de anunciar su embarazo, Cristina decidió revelar el género de su bebé en un video que rápidamente captó la atención en redes.

En el clip, la actriz aparece junto a su esposo, ambos hablando sobre sus presentimientos antes de conocer el resultado. Cristina confesó que durante mucho tiempo creyó que esperaba un niño, pero que en los últimos días algo le decía que sería una niña.

Su pareja, por su parte, aseguró que siempre había pensado que sería un niño, aunque reconoció que los comentarios y sueños recientes de Cristina lo habían hecho dudar y reconsiderar que era una niña.

El momento más esperado llegó cuando ambos partieron un pudín como parte de la revelación. Al descubrir el resultado, confirmaron que están esperando una niña.

La reacción fue inmediata: Cristina soltó una risa llena de emoción y aseguró que, en el fondo, ya lo sabía, comentando entre risas que “las mamás nunca se equivocan”.

La pareja también aprovechó para compartir un detalle que enterneció aún más a sus seguidores: ya tienen elegido el nombre de su hija.

La bebé se llamará Alicia, una decisión que fue celebrada en redes por quienes siguen de cerca esta nueva etapa en la vida de la actriz.

El video acumuló múltiples comentarios llenos de felicitaciones, buenos deseos y mensajes de cariño, consolidando este momento como uno de los más especiales para Cristina y su familia.