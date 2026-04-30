Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, compartió inesperado mensaje en redes: "ese tiempo lo perdí"

Alejandra Salguero volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un contenido que muchos relacionaron con su pasada relación con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál es la historia de Alejandra Salguero y Tebi Bernal?

Antes del ingreso de Tebi al reality, Alejandra y él mantenían una relación estable y visible en redes, donde ella solía mostrar apoyo constante hacia él, incluso incentivando a sus seguidores a respaldarlo en el programa.

Sin embargo, la dinámica cambió con la llegada del influencer al programa. Allí, con el paso del tiempo, empezó a mostrar su cercanía con Alexa Torrex. Tras esto, al inicio, Alejandra dijo que podía tratarse de una estrategia del reality, manteniendo una postura de confianza frente a la situación.

El punto de quiebre ocurrió durante una actividad actoral dentro del programa. En ese contexto, Tebi Bernal y Alexa Torrex debían interpretar una escena de telenovela en la que incluían un beso como parte del reto.

Tebi Bernal protagonizó beso con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, algunos espectadores consideraron que la interacción fue más allá de la actuación. Tras la emisión de esas imágenes, Alejandra Salguero publicó un video en el que anunció el fin de su relación.

Desde entonces, ambos han continuado en escenarios distintos. Mientras Alejandra ha compartido contenido que sugiere que cerró ese ciclo, dentro del reality Tebi ha expresado dudas sobre lo que podría estar pasando fuera del programa.

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¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero en redes sociales?

Este 30 de abril, Alejandra Salguero publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece interpretando una canción de Nampa Básico. Aunque el contenido parecía cotidiano, varios fans centraron su atención en fragmentos específicos de la letra.

En redes centraron su atención en el mensaje general de la canción, interpretándolo como una historia sobre acompañar a una persona en momentos complejos, brindar apoyo constante y, con el tiempo, reconocer que ese esfuerzo no tuvo el resultado esperado.

"Aunque está claro que ese tiempo lo perdí”, decía una parte de la canción.

La idea central de la canción gira en torno al acompañamiento emocional, el desgaste dentro de una relación y la sensación de haber entregado más de lo recibido. Además, el mensaje también menciona que, pese a ese esfuerzo, la otra persona habría olvidado ese apoyo.

Adicionalmente, Alejandra escribió un mensaje que aumentó las interpretaciones sobre una posible indirecta hacia su expareja.

“Nampa parece que escribiera canciones para mí”, dijo.

Otro detalle que generó comentarios fue la interacción de Jhorman, expareja de Alexa Torrex, quien le dio like al contenido. Usuarios en redes señalaron que este tipo de coincidencias generan dudas