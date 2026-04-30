Marlon Solórzano sorprende con homenaje a Michael Jackson: así apareció vestido

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia Marlon Solórzano sorprendió al aparecer con un look inspirado en Michael Jackson, recreando un estilo muy similar al del icónico cantante y generando una fuerte reacción entre sus seguidores. Su homenaje llamó la atención por el nivel de detalle del vestuario, lo que provocó múltiples comentarios en redes sociales.

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¿Cómo fue el homenaje de Marlon Solórzano a Michael Jackson?

En medio del furor por la película biográfica de Michael Jackson que se estrenó recientemente en todos los cines del país, Marlon Solórzano sorprendió con su propio homenaje al Rey del Pop con un outfit inspirado en él y una recreación de su icónico baile.

El homenaje de Marlon Solórzano a Michael Jackson. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marlon Solórzano se dejó ver en modo fan y al ritmo de “Billie Jean” posó como el difunto artista y bailó como él.

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El traje que usó estuvo inspirado en su característica chaqueta de cuero roja, pantalones de sastre negros, mocasines negros y, por supuesto, medias blancas y camiseta del mismo color.

El homenaje de Marlon Solórzano a Michael Jackson se suma al interés que ha despertado el legado del “Rey del Pop” tras el reciente estreno de su película biográfica en cines del país. Así mismo, el creador de contenido compartió una puesta en escena que revive la esencia del artista y mantiene vigente su influencia en la cultura pop actual.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al homenaje de Marlon Solórzano a Michael Jackson?

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Muchos destacaron la dedicación del homenaje, el parecido con el estilo del artista y el esfuerzo por recrear su esencia en cada detalle, convirtiendo la publicación en tema de conversación entre los internautas.

Marlon Solórzano revive a Michael Jackson con un look. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que la película biográfica de Michael Jackson se ha consolidado como todo un éxito en taquilla, logrando una gran acogida por parte del público en general y grandes figuras del mundo del entretenimiento digital, tal como Marlon Solórzano.