Confirman que Lina Tejeiro estaría esperando un bebé: aquí los detalles

Lina Tejeiro volvió a captar la atención pública luego de que Santiago Vargas, periodista del programa informativo del Canal RCN Mañana Express, asegurara que la actriz estaría esperando un bebé. La revelación generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes esperan conocer una confirmación oficial por parte de la actriz colombiana.

¿Lina Tejeiro está esperando un bebé?

Desde hace varias semanas, los rumores de embarazo rodean a Lina Tejeiro por sus escasas apariciones en público y la ropa que ha usado en recientes ocasiones. De hecho, un outfit reservado avivó aún más las especulaciones sobre un supuesto embarazo.

Lina Tejeiro apareció en redes y llama la atención su ropa. (Foto Canal RCN)

Ahora, durante la mañana de este miércoles 29 de abril, en la emisión del programa informativo del Canal RCN Mañana Express, Santiago Vargas aseguró en vivo que Lina Tejeiro sí estaría esperando un bebé.

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El periodista señaló que los rumores serían ciertos y comentó que la actriz colombiana estaría a la espera de su “segundo hijo”, haciendo referencia a que ya considera a sus perros como parte de su familia.

“Es confirmado, ya, sí señores: está esperando su siguiente hijo, porque recuerden que ella tiene hijos perrunos. Y ahora ya viene el hijo de Lina Tejeiro, un bebé”, expresó.

Lina Tejeiro no ha confirmado su presunto embarazo (Foto Canal RCN)

¿Lina Tejeiro está trabajando en su próximo proyecto profesional?

Sin embargo, tras su reciente aparición pública, también surgió la versión de que ese “hijo” del que hablaba Vargas realmente sería el estreno de un pódcast. Aun así, el presentador comparó la situación con el anuncio que hicieron Camilo y Evaluna Montaner sobre la llegada de Índigo, lo que aumentó las dudas sobre un posible embarazo.

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“Ustedes esperen hoy ese lanzamiento, porque ahí puede haber noticias también. Yo, hasta el último momento verlo al aire, ver la luz de ese hijo, no diré más”, concluyó.

Por ahora, Lina Tejeiro no se ha pronunciado oficialmente sobre las versiones que circulan en redes sociales y medios de entretenimiento, por lo que sus seguidores permanecen atentos al anunciado lanzamiento de este miércoles, que podría despejar las dudas sobre si se trata de un nuevo proyecto profesional o de una noticia personal que ha dado de qué hablar.