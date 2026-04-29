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Yina Calderón rompió el silencio y destapó lo que piensa del romance entre Alexa y Tebi: "se dañó el juego"

Lee aquí cuál fue la polémica opinión que dio Yina Calderón sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Tebi Alexa en La casa de los famosos Colombia 2026.
Yina Calderón opinó sin filtros sobre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón, recordada por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en las últimas horas causó revuelo en redes sociales al referirse al shippeo protagonizado por Alexa Torrex y Tebi Bernal en esta tercera temporada.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el polémico shippeo entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, en donde la empresaria de fajas aparece ocasionalmente hablando de algunas situaciones que pasan en el reality del Canal RCN, no dejó pasar la oportunidad para dar su opinión más sincera respecto al polémico shippeo, dejando ver su completo desacuerdo con lo que han hecho ambos participantes desde su posición.

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"Yo siento que hay algo horrible en una mujer y es que esté chillándole y rogándole, como que fíjate en mí, eso ya ni siquiera es show, eso pasa a ser migajero, entonces siento que acaba de terminar una relación, y aunque el exnovio me parece un roba cámara, siento que no era el momento", señaló Calderón.

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¿Yina Calderón considera que Tebi Bernal se acercó a Alexa Torrex por conveniencia en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Yina continuó dando su percepción sobre los dos participantes, dejando ver que, algo sucede con el juego de Alexa, haciendo énfasis en su desempeño en la competencia, pues, considera que como ser humano, es una niña buena.

Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yina Calderón sobre el shippeo entre Tebi y Alexa. Foto | Canal RCN.

Además, a partir de lo poco que ha visto, llegó a la conclusión de que con la actitud que ha tomado la cucuteña, lo único que ha hecho es favorecer a Bernal, porque del otro lado, Tebi lo que ha hecho es aprovecharse de la situación de Alexa para ganarse el apoyo del público.

"Porque el Tebi es bien inteligente y lo que hizo fue meterse con ella porque sabía que ella tenía apoyo para quitarle el team o ganar gente del team de ella", agregó.

Frente a las declaraciones de la controversial influencer colombiana, internautas en las redes sociales se mostraron, en gran parte, muy de acuerdo con sus palabras, pues muchos tienen exactamente la misma lectura que ella hizo del mencionado romance.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón cuestionó el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.
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