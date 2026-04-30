Maiye, hermana de Alexa Torrex, aclaró si la cucuteña ha perdido fandom o no en La casa de los famosos

Maiye, hermana de Alexa Torrex, respondió si considera que su hermana está perdiendo fuerza y apoyo en la recta final de La casa de los famosos Colombia 3.

Hermana de Alexa Torrex habló de la recta final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Maiye sobre el fandom de su hermana Alexa Torrex?

La influenciadora estuvo de invitada en el programa conducido por La Toxi Costeña, exparticipante del formato, en el que hablaron de los concursantes y sus estrategias.

La conversación giró en torno a cómo se perciben los participantes actuales frente a las expectativas del público y a la comparación inevitable con la temporada pasada.

¿Qué opinión tiene La Toxi Costeña sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

La Toxi Costeña señaló que muchos de los famosos de esta edición criticaron a los de la anterior, pero que no han cumplido con lo que prometieron antes de entrar.

Maiye, por su parte, opinó que en la temporada pasada había más figuras con peso en el mundo digital, aunque recalcó que lo importante es que gane quien realmente se haya destacado y haya sido tema de conversación constante.

Ante la pregunta sobre si su hermana ha perdido fandom, Maiye fue clara: el apoyo es relativo y depende de las circunstancias de cada semana.

Explicó que en este tipo de formatos las dinámicas cambian constantemente y que los seguidores pueden ir y venir según lo que ocurra dentro de la casa.

Para ella, lo fundamental es que Alexa se mantenga auténtica y que siga mostrando su personalidad, pues eso es lo que conecta con el público.

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La Toxi Costeña respaldó esa visión, asegurando que el juego se reinicia con cada eliminación y que el público puede pasar del apoyo al rechazo por una sola acción o palabra.

Esa intermitencia, según ambas, hace que la competencia sea impredecible y que nadie tenga asegurado el triunfo.

Maiye destacó que la recta final es el momento en el que se mide la resistencia emocional y la capacidad de adaptación de cada concursante.

Señaló que Alexa ha demostrado fortaleza y que, pese a las críticas, sigue siendo una de las figuras más comentadas dentro del reality.

Para ella, lo que realmente importa es que los participantes logren dejar huella y que el público los recuerde.