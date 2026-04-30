Tebi pide disculpas y le manda mensaje a su exnovia Alejandra Salguero; ¿qué dijo sobre su futuro?

Tebi se sinceró luego de ser nominado por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Tebi asegura que está enfocado en ser el ganador de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

¿Por qué pidió disculpas Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

El paisa habló con transparencia frente a las cámaras, compartiendo cómo se ha sentido en medio de la tensión del juego.

Reconoció que la ansiedad y la tristeza lo han acompañado en estos días, pero aseguró que no quiere adelantarse a los hechos, especialmente por lo que pueda estar ocurriendo afuera con su pareja, Alejandra Salguero.

El modelo explicó que su enfoque está en el reality, pues queda muy poco camino por recorrer y considera que quienes están en el top 8 lo han logrado por mérito propio.

En ese sentido, pidió disculpas por sus errores y desaciertos dentro de la competencia, dejando claro que quiere hablar de manera responsable y madura con Alejandra una vez regrese a la realidad.

Para él, lo más importante es que el “Tebi del futuro” sepa resolver las situaciones de la mejor manera, aunque por ahora su prioridad es mantenerse fuerte y enfocado en ganar.

Aunque admitió sentirse golpeado emocionalmente, Tebi aseguró que no se dejará vencer por la presión y que está dispuesto a dar lo mejor de sí en cada dinámica.

¿Qué opinó Tebi sobre el enfrentamiento entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi también se refirió al fuerte cruce de palabras entre Beba y Juanda Caribe durante la actividad de las etiquetas.

En ese momento, la barranquillera mencionó a la familia del humorista, algo que Tebi desaprobó de manera radical.

Artículos relacionados Juanda Caribe Juanda Caribe y Mariana Zapata se hacen inesperada promesa en la cena romántica; así fue el pacto

Para él, sin importar lo que ocurra en la convivencia, la familia no debe ser parte de las discusiones. Reconoció que entiende la reacción de Juanda y que considera que Beba lo irrespetó al escudarse en la declaración de amor que el humorista le hizo a Mariana Zapata.

Aunque se siente confundido por la presión de la nominación y las emociones que lo rodean, Tebi sigue muy cercano a Alexa Torrex, con quien ha venido construyendo un romance dentro de la casa. Esa relación se ha convertido en un apoyo emocional importante para él.