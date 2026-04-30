Juanda Caribe y Mariana Zapata se hacen inesperada promesa en la cena romántica; así fue el pacto

Juanda Caribe y Mariana Zapata se hicieron una inesperada promesa en la cena romántica que compartieron en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe y Mariana Zapata tienen una cena romántica en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la promesa que se hicieron Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

El público decidió que el barranquillero y la paisa vivieran un encuentro privado en el que pudieran conversar sin filtros.

Durante la velada, ambos dejaron claros varios temas dentro y fuera de la casa, mostrando una complicidad que sorprendió a los seguidores del reality.

Juanda le expresó a Mariana que su presencia y su sonrisa hacían de su estadía en el programa más amable y placentera.

Mariana, por su parte, confesó que no quisiera salir y dejarlo solo, pues eso le dolería. El humorista afirmó que su realidad en este momento es junto a ella y que la protegerá hasta que el juego lo permita.

Además, reconoció que no quiere pensar en lo que pasará cuando salga, porque primero debe ver si queda algo en pie después del “tsunami” que ha significado su vínculo con la creadora de contenido.

En medio de la conversación, ambos se comprometieron apoyarse hasta el final. Si no llegan juntos a la última etapa, el primero que salga regresará como jefe de campaña del otro para acompañarlo en la recta final.

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Mariana también habló sobre la percepción que cree que tienen de ella afuera, señalando que muchos la ven como irrespetuosa por estar con Juanda a pesar de ser un hombre casado.

Ante esto, el costeño fue claro: no le importa lo que puedan pensar los demás y lo único que desea es que ella no se aleje, ni dentro ni fuera de la casa más famosa del país.

Con estas palabras, Juanda reafirmó su postura y dejó ver que su vínculo con Mariana va más allá de las estrategias del juego.

Ahora queda esperar cómo se sigue desarrollando la competencia y quién será el próximo eliminado, teniendo en cuenta que Mariana está en la placa parcial de nominados, mientras Juanda ostenta el liderazgo de la semana y tiene en sus manos el poder de la salvación. Lo cierto es que esta cena romántica dejó en evidencia que la química entre ellos sigue creciendo.