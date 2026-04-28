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Juanda Caribe le hace advertencia a Mariana Zapata tras el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó al congelado de Yuli Ruiz y pidió a Mariana Zapata cuidar su imagen en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe advierte a Mariana Zapata.
Juanda Caribe advierte a Mariana Zapata tras el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juanda Caribe se mostró afectado tras el congelado de Yuli Ruiz y le dijo a Mariana Zapata que se alejara para no afectar su imagen fuera de La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe quiere proteger a Mariana Zapata.
Juanda Caribe quiere proteger a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata tras el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz visitó la casa y le pidió al barranquillero que cuidara su hogar fuera del programa, mientras que a Mariana la calificó de “buscona”, palabras que fueron interpretadas como un mensaje encriptado hacia el shippeo que se ha formado en redes.

Juanda, con evidente incomodidad, le explicó a la creadora de contenido que no quiere dañar su vínculo y que, si el barco se hunde, no desea que ella se hunda con él. Mariana, firme en su postura, respondió que no se dejará afectar y que, si se hunden, lo harán juntos.

Mariana señaló que las palabras de Yuli fueron incoherentes, pero reconoció que, si varias personas han lanzado pullas sobre el tema, es porque algo está pasando en redes sociales. Por eso, decidió bajar la intensidad de la situación, aunque sin apartarse de Juanda.

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Muchos seguidores interpretaron la reacción de Mariana como una estrategia para mantenerse cerca del barranquillero y asegurar su permanencia en el programa por el poder de salvación por el liderato.

Mientras las emociones se intensificaban, los concursantes tuvieron que afrontar una prueba de presupuesto que exigía resistencia física: correr sin descanso durante un tiempo determinado para acumular puntos.

Este reto puso a prueba la fuerza y la concentración de cada uno, demostrando que más allá de los conflictos personales, el programa sigue retando a sus protagonistas en todos los sentidos.

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¿Cómo ha reaccionado Sheila Gándara al acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Por parte de Shiela Gándara, pareja del comediante, se han conocido manifestaciones en redes sociales donde dejó ver su inconformidad frente a las decisiones que ha tomado Juanda en el programa.

Sus mensajes han sido interpretados como un distanciamiento emocional y, según lo que expresó, no estaría dispuesta a continuar con la relación sentimental.

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