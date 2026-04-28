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Así reaccionaron los famosos tras el regreso de Alerta en La casa de los famosos Col, ¿qué dijeron?

Alerta regresó a La casa de los famosos Colombia y el Top 8 compartió una ola de reacciones al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionaron los famosos tras el regreso de Alerta en La casa de los famosos Col, ¿qué dijeron?
¿Cómo reaccionaron los famosos tras el regreso de Alerta? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas se han sorprendido con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal.

Por este motivo, los participantes que aún permanecen en el Top 8, quienes son: Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Campanita, Beba de la Cruz, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Valentino Lázaro.

Así que a medida que avanza la competencia, se han presentado una serie de presupuestos dentro del reality, en especial, por todos los detalles que se han llevado a cabo en la casa más famosa del país, sobre todo, por el regreso de Alerta, el cual ha generado una gran variedad de reacciones.

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¿Cómo fue el regreso de Alerta en La casa de los famosos Colombia?

A medida que avanzan los días y las celebridades se encuentran en las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia, se han sorprendido con el regreso de algunos exparticipantes.

Así reaccionaron los famosos tras el regreso de Alerta en La casa de los famosos Col, ¿qué dijeron?
¿Cómo fue el regreso de Alerta? | Foto: Canal RCN

Por un lado, Yuli Ruíz regresó al reality el pasado 27 de abril en una sección de congelados, haciendo sorprendentes advertencias a las celebridades, en especial, por las palabras que le dijo a Juanda Caribe, Mariana Zapata, Tebi Bernal y poniéndole punto final a Alejandro Estrada.

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Por el otro, Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, regresó en horas de este 28 de abril al programa, generando una gran variedad de opiniones frente a las dinámicas que realizó con los famosos.

¿Cómo reaccionaron los famosos tras la presencia de Alerta en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este martes 28 de abril, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se sorprendieron con el regreso de Alerta, exparticipante.

Así reaccionaron los famosos tras el regreso de Alerta en La casa de los famosos Col, ¿qué dijeron?
¿Qué dijeron los famosos al ver a Alerta? | Foto: Canal RCN

Tras el regreso de Alerta en el reality, los famosos se enfrentaron a una serie de entrenamientos en el programa por las diferentes dinámicas que el comediante realizó con todos los famosos en la competencia, generando nuevos momentos en donde los participantes están en un punto donde las estrategias son un punto clave para permanecer en la competencia.

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