Blessd rompió el silencio sobre su situación legal; su mensaje llamó la atención en redes

Mientras avanza el proceso judicial en su contra, Blessd decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que ha ocupado titulares en los últimos días. El artista compartió un mensaje en redes sociales en el que habló de los señalamientos que enfrenta.

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¿Qué le pasó a Blessd?

El nombre de Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, ha estado relacionado recientemente con un proceso judicial que también involucra a su mánager, Sebastián Jaramillo, conocido como Dímelo Jara.

Blessd se pronunció en redes sociales / (Foto de AFP)

El cantante y su mánager enfrentan un proceso judicial derivado de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez.

De acuerdo con la información expuesta durante el caso, los hechos investigados se remontan a 2022 y estarían relacionados con diferencias surgidas alrededor de otro imitador de Blessd. El proceso continúa en etapa de revisión por parte de las autoridades competentes.

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En una audiencia realizada el pasado 12 de junio, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento para Blessd y su representante. Sin embargo, la jueza encargada del caso decidió no acoger esa petición en ese momento.

Posteriormente, la Fiscalía y el representante de la parte denunciante presentaron una apelación, por lo que ahora será un juez de segunda instancia quien revise la decisión y determine los pasos a seguir dentro del proceso. Mientras se resuelve esa revisión, el artista continúa en libertad.

Blessd tras pleito legal / AFP: Rodrigo Varela

Todo esto ocurrió en una semana en la que también se conoció el nacimiento de Caleb, su primer hijo junto a la influencer Manuela QM.

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¿Qué dijo Blessd en sus redes sociales?

En medio de la atención que ha generado el caso, Blessd utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje sobre los señalamientos que enfrenta.

Según escribió, considera que ha sido acusado de hechos que asegura no haber cometido. Además, explicó que decidió canalizar lo que estaba viviendo a través de la música.

“En los últimos días mi nombre ha estado por todos lados y me han señalado de cosas que jamás en la vida he pensado ni haría jamás”, expresó´.

El artista también señaló que las críticas y comentarios en redes lo llevaron a crear una canción titulada Mente Positiva, presentada como la introducción de su próximo álbum El Peor Hombre del Mundo.

En su mensaje, Blessd afirmó que muchas personas juzgan sin conocer todos los detalles de la situación y que por esa razón prefirió responder mediante su trabajo musical.