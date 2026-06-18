Luis Diaz compartió emotivo mensaje tras el debut de Colombia en el Mundial 2026; ¿está feliz?

En el inicio del Mundial 2026, el nombre de Luis Díaz volvió a ocupar la conversación tras su actuación con la Selección Colombia frente a Uzbekistán.

El jugador no solo participó en el resultado del partido, sino que también habló sobre cómo vivió su primer partido en un Mundial, algo que llamó la atención de los seguidores de la Selección Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Luis Diaz en el Mundial 2026 con Colombia?

El debut de Luis Díaz en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia dejó cifras importantes en el partido ante Uzbekistán, que terminó 3-1 a favor de la tricolor. En ese compromiso, el extremo tuvo participación directa en dos de los goles del encuentro.

Durante el desarrollo del partido, Díaz entregó una asistencia en el minuto 41 para el gol de Daniel Muñoz, una acción que abrió el camino para la ventaja inicial. Más adelante, en el minuto 65, logró anotar el tercer gol del equipo colombiano.

Con este rendimiento, el jugador se convirtió en uno de los pocos futbolistas colombianos en la historia en registrar gol y asistencia en su primer partido del Mundial. Además, fue elegido como el jugador más destacado del compromiso, según la evaluación del encuentro.

Luis Diaz destaca con su particpación en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El resultado dejó a Colombia en la parte alta del Grupo K, lo que posiciona al equipo con un inicio favorable en la competencia. El desempeño de Díaz ha sido uno de los puntos más comentados por el desarrollo del juego y por su aporte en momentos clave del partido.

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¿Qué dijo Luis Diaz sobre su participación en el Mundial 2026?

Tras el encuentro, Luis Díaz compartió en sus redes sociales varias imágenes del partido, donde se le vio celebrando acciones del juego, acompañado de sus compañeros de selección. Estas publicaciones estuvieron acompañadas de un mensaje en el que expresó gratitud.

En su declaración, el jugador señaló sentirse agradecido por la oportunidad de disputar su primer Mundial, además de resaltar el hecho de haber contribuido con gol y asistencia en el mismo partido. También manifestó orgullo por representar al país en esta competencia.

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¿Qué partidos vienen para Colombia en el Mundial 2026?

Luego de este inicio, la Selección Colombia continúa su participación en la fase de grupos con dos compromisos importantes. El siguiente partido será ante República Democrática del Congo, un duelo clave para mantener el liderato del grupo.

Posteriormente, el equipo colombiano enfrentará uno de los encuentros más esperados del grupo frente a Portugal, donde se prevé un enfrentamiento de alto nivel. En este compromiso, Colombia podría medirse ante Cristiano Ronaldo, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del torneo.

Antes de este partido, el propio Luis Díaz anticipó que será un encuentro exigente, resaltando que el equipo colombiano llega con confianza tras su primer resultado. Con este panorama, el grupo avanza con la atención puesta en la siguiente fase del campeonato.