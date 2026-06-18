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Gera Ponce rompió en llanto tras el Colombia vs. Uzbekistán y su reacción se volvió viral | VIDEO

Gera Ponce fue captada llorando durante el Colombia vs. Uzbekistán y su reacción se volvió viral en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Gera Ponce rompió en llanto tras el Colombia vs. Uzbekistán y su reacción se volvió viral
Gera Ponce rompió en llanto tras el Colombia vs. Uzbekistán y su reacción se volvió viral (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

La victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en su debut por el Mundial 2026 no solo se vivió con emoción dentro del estadio, sino también fuera de la cancha, donde familiares de los jugadores compartieron cada instante del encuentro.

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Uno de los momentos más comentados fue el de Gera Ponce, pareja de Luis Díaz, quien fue captada visiblemente emocionada durante el partido.

Gera Ponce no pudo contener las lágrimas en el debut de Colombia en el Mundial 2026
Gera Ponce no pudo contener las lágrimas en el debut de Colombia en el Mundial 2026 (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

¿Por qué lloró Gera Ponce durante el partido de Colombia?

Gera Ponce compartió en sus redes sociales un “mini vlog” donde mostró cómo vivió el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 desde México, lugar donde se disputó el primer partido de la tricolor.

En el contenido, la creadora de contenido mostró parte de su preparación para ver el encuentro y hasta se animó a predecir un marcador de 3-1 a favor de Colombia, con gol de su pareja, Luis Díaz.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó durante la entonación del himno de Colombia, cuando Gera no pudo contener las lágrimas al ver a su pareja representando al país en su primer Mundial.

Durante el partido también se le vio reaccionando a las jugadas y celebrando el gol de Luis Díaz, compartiendo la emoción junto a su familia mientras seguía cada minuto del encuentro.

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¿Qué dijo Gera Ponce sobre Luis Díaz en su debut mundialista?

Tras el partido, Gera Ponce confesó que, aunque no suele ser una persona de llorar con facilidad, este tipo de momentos son demasiado importantes como para no emocionarse.

La colombiana destacó el camino de Luis Díaz, recordando que es un joven de Barrancas que soñó desde niño con jugar un Mundial, y que finalmente logró cumplir ese objetivo en su debut con la Selección Colombia.

Además, expresó lo especial que fue para ella poder vivir de cerca ese momento, especialmente al verlo marcar su primer gol en una Copa del Mundo, algo que, según sus palabras, quedará para siempre en su memoria.

Las imágenes de su reacción se han viralizado rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados fuera del campo durante el debut de Colombia en el Mundial 2026.

La reacción de Gera Ponce en el Colombia vs. Uzbekistán que emocionó a los hinchas
La reacción de Gera Ponce en el Colombia vs. Uzbekistán que emocionó a los hinchas (Foto Yuri CORTEZ / AFP)
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