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Pareja de Gustavo Puerta reaccionó tras el partido de Colombia: su mensaje llamó la atención

Tras el partido de Colombia, la pareja de Gustavo Puerta llamó la atención con una publicación en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Valeria Valencia, pareja de Gustavo Puerta, reaccionó tras el partido de Colombia
Valeria Valencia felicitó a Gustavo Puerta / (Foto de AFP y Freepik)

El nombre de Gustavo Puerta sigue generando conversación entre los seguidores del fútbol colombiano, no solo por su desempeño en la cancha, sino también por lo que ocurre alrededor de su vida personal.

En esta ocasión, una publicación de su pareja volvió a ponerlos en el foco de los internautas tras el más reciente partido de la Selección Colombia.

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¿Quién es la pareja de Gustavo Puerta?

La pareja del futbolista es Valeria Valencia. La joven está vinculada al sector de la joyería y ha desarrollado proyectos empresariales junto a su esposo.

En redes destacan que la empresaria ha mantenido un perfil reservado frente a los medios, aunque ha acompañado a Gustavo Puerta en distintos momentos de su carrera profesional.

¿Quién es la pareja de Gustavo Puerta Valeria Valencia?
Valeria Valencia es la pareja de Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia / (Foto de Freepik)

Según lo que se conoce, ambos han consolidado su relación en los últimos años y están esperando su primer hijo, una etapa que ha sido comentada en redes sociales y que marca un momento especial para la pareja.

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Además de su vida personal, Valeria está vinculada al sector de la joyería y ha participado en proyectos empresariales. En diferentes momentos, también ha estado presente en procesos que el futbolista ha atravesado en su carrera, lo que ha generado interés entre los seguidores del jugador.

¿Qué compartió la pareja de Gustavo Puerta en redes sociales tras Colombia vs Uzbekistán?

Tras el partido entre Colombia y Uzbekistán, la atención se trasladó a una publicación que Valeria compartió en sus redes sociales. En la imagen aparece junto a Puerta en un momento previo al encuentro, lo que generó conversación entre los internautas.

¿Cómo quedó Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?
Colombia venció a Uzbekistán en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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En la publicación, la joven acompañó la fotografía con un mensaje dirigido al futbolista, el cual fue replicado posteriormente en las cuentas del propio jugador. Allí aparecen juntos en un momento de afecto y lo acompañó con una frase en la que expresó su cariño hacia él.

El hecho tomó relevancia debido a que Puerta tuvo participación destacada en el partido, lo que aumentó la visibilidad del contenido compartido por su pareja.

Luego de la publicación, usuarios en redes sociales comentaron la imagen y destacaron la interacción entre ambos. Algunos internautas señalaron la cercanía que la pareja ha mostrado en distintos momentos, especialmente en eventos relacionados con la carrera del futbolista.

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