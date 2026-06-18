El curioso accesorio que usan jugadores de Colombia en el Mundial: ¿para qué sirve?

Tras el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 contra Uzbekistán, muchos de los hinchas tuvieron curiosidad en saber la función del accesorio que usaban algunos de los jugadores de la tricolor debajo de la camiseta, el cual tenía similitud con un sujetador de mujer.

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¿Para qué sirve el “top” que llevan los jugadores durante los partidos de fútbol?

El conocido “top” o “sujetador”, es realmente un chacleco GPS que tiene como función registrar algunos datos del rendimiento del jugador. Este accesorio no se utiliza por estética; sino que, por el contrario, es capaz de medir algunos indicadores que más adelante serán importantes para la evaluación física de los jugadores.

Algunas de las variables que registra el chaleco son: distancia recorrida, velocidad máxima, el número de sprints, la frecuencia cardiaca y la carga física del jugador durante el partido o entrenamiento.

El chaleco GPS mide la frecuencia cardiaca de los jugadores (Foto de Freepik)

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¿Desde cuándo se utilizan los sujetadores de rendimiento?

El primer prototipo de este accesorio deportivo salió a la luz en el año 2000 y, desde entonces, ha logrado avanzar tecnológicamente para que los jugadores que lo porten no sientan ningún tipo de incomodidad o “prenda extra”.

Actualmente, algunos diseños tienen incorporado un chip, que permite monitorear los datos el jugador en tiempo real, para descartar algún problema físico. Aunque su uso es más común en los entrenamientos, algunos jugadores también utilizan este chaleco durante los partidos.

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¿Cuáles jugadores de la Selección Colombia utilizan el chaleco GPS?

A pesar de que el chaleco GPS es una herramienta que se utiliza estrictamente cuando el cuero técnico lo indica y lo considera necesario, se han registrado fotografías de varios de los jugadores de la Selección Colombia portándolo; entre ellos están:

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Arias

Richard Ríos

Daniel Muñoz

Jefferson Lerma

Jhon Durán

Daniel Muñoz en el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026 (Foto de AFP/ Yuri CORTEZ)

Específicamente en el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026, se pudo ver a Daniel Muñoz utilizando el chaleco GPS debajo de la camiseta durante el partido. De hecho, en varias de las fotografías del encuentro se mostró el dispositivo después de que el jugador celebrara su gol y en algunas otras acciones.