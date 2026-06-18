Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

El curioso accesorio que usan jugadores de Colombia en el Mundial: ¿para qué sirve?

Muchos hinchas del fútbol no conocen la función del accesorio que utilizan los jugadores de Colombia y lo confunden con una prenda interior de mujer

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
"Top" que usan los jugadores de Colombia
Esta es la función del curioso accesorio que usan los jugadores de fútbol (Foto de AFP/Rich Fury)

Tras el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 contra Uzbekistán, muchos de los hinchas tuvieron curiosidad en saber la función del accesorio que usaban algunos de los jugadores de la tricolor debajo de la camiseta, el cual tenía similitud con un sujetador de mujer.

Artículos relacionados

¿Para qué sirve el “top” que llevan los jugadores durante los partidos de fútbol?

El conocido “top” o “sujetador”, es realmente un chacleco GPS que tiene como función registrar algunos datos del rendimiento del jugador. Este accesorio no se utiliza por estética; sino que, por el contrario, es capaz de medir algunos indicadores que más adelante serán importantes para la evaluación física de los jugadores.

Algunas de las variables que registra el chaleco son: distancia recorrida, velocidad máxima, el número de sprints, la frecuencia cardiaca y la carga física del jugador durante el partido o entrenamiento.

Funcion del chaleco GPS
El chaleco GPS mide la frecuencia cardiaca de los jugadores (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Desde cuándo se utilizan los sujetadores de rendimiento?

El primer prototipo de este accesorio deportivo salió a la luz en el año 2000 y, desde entonces, ha logrado avanzar tecnológicamente para que los jugadores que lo porten no sientan ningún tipo de incomodidad o “prenda extra”.

Actualmente, algunos diseños tienen incorporado un chip, que permite monitorear los datos el jugador en tiempo real, para descartar algún problema físico. Aunque su uso es más común en los entrenamientos, algunos jugadores también utilizan este chaleco durante los partidos.

Artículos relacionados

¿Cuáles jugadores de la Selección Colombia utilizan el chaleco GPS?

A pesar de que el chaleco GPS es una herramienta que se utiliza estrictamente cuando el cuero técnico lo indica y lo considera necesario, se han registrado fotografías de varios de los jugadores de la Selección Colombia portándolo; entre ellos están:

  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Jhon Arias
  • Richard Ríos
  • Daniel Muñoz
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Durán
Daniel Muñoz en el Mundial 2026
Daniel Muñoz en el partido contra Uzbekistán en el Mundial 2026 (Foto de AFP/ Yuri CORTEZ)

Específicamente en el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026, se pudo ver a Daniel Muñoz utilizando el chaleco GPS debajo de la camiseta durante el partido. De hecho, en varias de las fotografías del encuentro se mostró el dispositivo después de que el jugador celebrara su gol y en algunas otras acciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Memes del partido entre Catar vs Canadá Copa Mundial

Memes del partido entre Catar vs Canadá: el 6-0 generó todo tipo de reacciones en redes

El 6-0 del partido entre Catar vs Canadá en el Mundial 2026 desató una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Un jugador sufrió una impactante lesión en el Mundial 2026: sus compañeros lo rodearon para apoyarlo Copa Mundial

Un jugador sufrió una impactante lesión en el Mundial: así reaccionaron los compañeros | VIDEO

Un futbolista se convirtió en el primer lesionado del Mundial 2026 tras una impactante acción que conmocionó a todos.

Pékerman en el Mundial 2026 Copa Mundial

Pékerman fue tendencia tras sus celebraciones de los goles de Colombia ante Uzbekistán

El exdirector protagonizó un emotivo momento al celebrar eufóricamente los goles de Colombia durante el partido ante Uzbekistán.

Lo más superlike

Luis Diaz compartió emotivo mensaje tras el debut de Colombia en el Mundial 2026 Luis Díaz

Luis Diaz compartió emotivo mensaje tras el debut de Colombia en el Mundial 2026; ¿está feliz?

Luis Diaz llamó la atención al revelar detalles sobre su desempeño con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

Greeicy Rendón y Mike Bahía en la 26.ª edición anual de los premios Latin GRAMMY Greeicy

Greeicy Rendón confirmó el fin de su relación con Mike Bahía: "Sentí un gusto por otra persona"

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente