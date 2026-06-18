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Pékerman fue tendencia tras sus celebraciones de los goles de Colombia ante Uzbekistán

El exdirector protagonizó un emotivo momento al celebrar eufóricamente los goles de Colombia durante el partido ante Uzbekistán.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Pékerman en el Mundial 2026
Así celebró Pékerman los goles de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ( Fotos de AFP/Alfredo ESTRELLA y AFP/John VIZCAINO)

José Néstor Pékerman, exdirector de la Selección Colombia, fue captado celebrando los goles del partido debut de la tricolor contra Uzbekistán en el Mundial 2026; esto generó miles de reacciones y comentarios de los hinchas que aún lo idolatran y lo quieren.

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¿Por qué Pékerman fue tan importante para la Selección Colombia?

José Néstor Pékerman es considerado uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol sudamericano y, para muchos colombianos, el técnico más influyente que ha tenido la Selección Colombia.

José Néstor Pekerman
Carrera del director técnico José Néstor Pékerman (Foto de AFPEmmanuel DUNAND)

El argentino, antes de ser entrenador técnico, fue mediocampista profesional en los equipos “Argentinos Juniors” e “Indepeniente Medellín”. Sin embargo, su carrera como futbolista terminó a sus 28 años debido a una grave lesión en la rodilla.

A pesar de la situación, Pékerman logró consolidarse en el fútbol como uno de los entrenadores más codiciados en Argentina y Colombia. De hecho, él fue el encargado de que Lionel Messi debutara con la Selección de Argentina en 2005, cambiando la historia del fútbol.

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En enero del 2012, Pékerman asumió la dirección técnica de la Selección Colombia. Cuándo “el profe” llegó al equipo, la tricolor llevaba tres mundiales consecutivos sin clasificar; pero, en el 2014 logró que Colombia tuviera un cupo en el Mundial que se llevó a cabo en Brasil.

La participación de la selección cafetera en Brasil 2014, ha sido, hasta ahora, la más destacada en la historia del equipo, logrando llegar hasta los cuartos de final del torneo. Durante ese año, logró que varios jugadores brillaran de manera excepcional; los más exitosos fueron: Jamés Rodríguez (el goleador del Mundial), Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina.

Pékerman de director técnico en Colombia
Pékerman es considerado el mejor director técnico que ha tenido la Selección Colombia (Foto de AFP/LUIS ROBAYO)

A pesar de que su dirección terminó en el año 2018, Pékerman continúa siendo querido por los hinchas colombianos, ya que logró dos cosas clave: Uno, que todo un país recuperara la fe en su selección y dos, impulsar el crecimiento del equipo a niveles internacionales.

¿Cómo celebró Pékerman los goles de Colombia en el Mundial 2026?

Hoy en día, la Selección Colombia se encuentra bajo la dirección de Néstor Lorenzo, quien también ha llevado al equipo a tener ciertas victorias; entre ellas: la participación en el mundial que se está disputando actualmente en Estados Unidos, Canadá y México.

El primer partido que disputó la tricolor en el Mundial fue contra Uzbekistán, donde el resultado terminó en un 3 – 1 a favor de Colombia. El lugar del evento fue el Estadio Ázteca de Ciudad de México, dónde había miles de hinchas colombianos apoyando al equipo.

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Varias figuras importantes del fútbol estuvieron allí presenciando el encuentro; sin embargo, José Néstor Pékerman llamó la atención desde el primer momento, gracias a la euforia con la que celebró los tres goles de Colombia.

En el video que se viralizó en las redes sociales, se puede observar a "El Profe Pékerman" saltando y gritando cada punto que anotaba la tricolor, generando admiración, emoción y ternura en los hinchas.

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