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Memes del partido entre Catar vs Canadá: el 6-0 generó todo tipo de reacciones en redes

El 6-0 del partido entre Catar vs Canadá en el Mundial 2026 desató una ola de memes y reacciones en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Memes del partido entre Catar vs Canadá
Memes del partido entre Catar vs Canadá / (Foto de Freepik)

El partido entre Canadá y Catar terminó dando mucho de qué hablar en redes sociales. Más allá del resultado, lo que más llamó la atención fue la manera en que se dio el juego en Vancouver, por la fecha del Grupo B del Mundial 2026.

En poco tiempo, el encuentro se volvió tendencia y los usuarios comenzaron a compartir memes, comentarios y reacciones en distintas plataformas.

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¿Cómo quedó el partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026?

El partido entre Canada men's national soccer team y Qatar national football team terminó 6-0 a favor de Canadá en el estadio BC Place de Vancouver. El primer gol llegó al minuto 16 con Cyle Larin, y luego Jonathan David fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles (29’, 64’ y el último del partido).

¿Cómo quedó el partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026?
Así quedó el partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026 / (Foto de Freepik)

El juego también tuvo momentos que marcaron el ritmo, como las expulsiones de dos jugadores de Catar, lo que dejó al equipo con menos jugadores durante gran parte del segundo tiempo.

Con este resultado, Canadá consiguió su primera victoria en un Mundial y quedó como líder del grupo por diferencia de gol.

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¿Qué memes quedaron del partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026?

Después del partido, las redes se llenaron de memes. Muchos usuarios se enfocaron en la diferencia en el marcador y en cómo Canadá dominó el juego de principio a fin. También se compartieron comentarios sobre la actuación de Jonathan David y las expulsiones de jugadores de Catar.

¿Qué memes quedaron del partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026?
Los mejores memes del partido Catar vs Canadá en el Mundial 2026 / (Foto de Freepik)

En general, los internautas usaron el humor para reaccionar al resultado, comparando el nivel de ambos equipos y la forma en que se desarrolló el partido dentro del Grupo B del Mundial 2026.

Los momentos más comentados fueron el 6-0 final, el triplete de Jonathan David y las expulsiones de jugadores de Catar. También se habló del autogol que aumentó la ventaja de Canadá.

Estos hechos hicieron que el partido se volviera tendencia en redes sociales, sobre todo por la diferencia en el desarrollo del juego entre los dos equipos durante los 90 minutos.

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