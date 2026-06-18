El segundo partido de México en el Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por lo ocurrido dentro de la cancha, sino también por todo lo que sucedió en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron con humor a las jugadas, los gestos de los jugadores y los momentos más llamativos del encuentro.

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Como ya es tradición en cada Copa del Mundo, plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de imágenes y comentarios que rápidamente se hicieron virales, demostrando que los usuarios no dejaron pasar ninguna situación curiosa del compromiso.

México vs. Corea del Sur dejó una ola de memes: estas son las mejores reacciones (Foto Ulises RUIZ / AFP)

¿Cómo quedó el partido entre Corea del Sur y México en el Mundial 2026?

México y Corea del Sur disputaron su segundo encuentro correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

Antes del compromiso, la selección mexicana llegaba como líder del grupo tras vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, mientras que Corea del Sur ocupaba la segunda posición luego de derrotar 2-1 a Chequia.

Finalmente, México consiguió imponerse 1-0 frente a Corea del Sur, en un compromiso que mantuvo la atención de los aficionados durante los 90 minutos.

Con este resultado, la tabla del Grupo A quedó con México liderando con seis puntos, mientras Corea del Sur quedó con 3 puntos y Chequia y Sudáfrica con 1 punto.

México ganó su segundo partido y se posiciona como el líder del grupo A. (Foto Ulises RUIZ / AFP)

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¿Cuáles fueron los memes que dejó el partido de Corea del Sur vs. México?

Mientras el partido seguía en cancha, las redes sociales hicieron lo suyo. Miles de usuarios comenzaron a publicar memes sobre las jugadas más llamativas, las reacciones de los futbolistas y diferentes momentos que rápidamente captaron la atención del público.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, X fue una de las plataformas donde más circularon imágenes humorísticas y comentarios que no tardaron en viralizarse.

Desde comparaciones con situaciones cotidianas hasta bromas sobre algunas acciones del partido, los aficionados convirtieron el encuentro entre México y Corea del Sur en uno de los temas más comentados de la noche.

A continuación, estos fueron algunos de los memes y reacciones que más compartieron los usuarios durante el compromiso.