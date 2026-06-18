La impactante historia de Gustavo Puerta antes de la Selección Colombia: fue herido de niño

Gustavo Puerta se ha convertido en uno de los jugadores que más ha llamado la atención durante el Mundial 2026.

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Su participación con la Selección Colombia, su buen rendimiento en la cancha y hasta su atractivo físico lo han convertido en uno de los nombres más comentados entre los aficionados.

Sin embargo, detrás de su mundo deportivo existe una historia de vida que pocos conocían y que ha sorprendido a muchos seguidores de la Tricolor.

Cuando apenas era un niño, el futbolista estuvo involucrado en un grave hecho que, según los médicos, pudo haber acabado con su sueño de convertirse en jugador profesional.

Antes de la Selección Colombia, Gustavo Puerta vivió un episodio que marcó su vida (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

¿Qué le pasó a Gustavo Puerta cuando era pequeño?

La historia ocurrió cuando Gustavo Puerta aún era un niño y salió a hacer un favor para ayudar a su padre en una tienda del barrio.

En ese momento, varias personas armadas perseguían a un hombre por el sector y, en medio de la situación, se realizaron varios dispar0s. Uno de esos proyectiles terminó impactando la pierna del pequeño Gustavo.

El momento fue tan confuso que quienes estaban cerca pensaron que el niño no había sobrevivido. Sin embargo, logró ser trasladado a un centro médico, donde recibió atención de urgencia.

Después de revisar la lesión, algunos especialistas le advirtieron a su familia que esa herida podría afectar seriamente su futuro en el deporte e incluso poner fin a cualquier posibilidad de convertirse en futbolista.

A pesar del difícil panorama, su padre nunca perdió la fe y decidió inscribirlo en una academia de fútbol. Allí conoció a un entrenador que le aseguró que podía llegar a ser jugador profesional.

Con el paso de los años, esa promesa terminó haciéndose realidad.

Hoy, Gustavo Puerta hace parte de la Selección Colombia y fue uno de los titulares en el debut del equipo en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán.

Además, participó en una de las jugadas más importantes del encuentro al asistir a Luis Díaz en uno de los goles del compromiso.

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¿En qué equipo juega Gustavo Puerta?

Gustavo Puerta tiene 22 años y juega como mediocampista en el Racing de Santander, club que disputa la Segunda División de España.

Antes de llegar allí pasó por el fútbol alemán y poco a poco fue consolidándose como una de las grandes promesas del deporte colombiano.

Fuera de las canchas también vive un momento especial en su vida personal. En marzo de este año contrajo matrimonio con Valeria Valencia y ambos esperan la llegada de su primera hija.

Actualmente, Puerta es uno de los pocos futbolistas de una segunda división europea que integra la nómina titular de una selección en el Mundial 2026, demostrando que su historia de superación lo llevó mucho más lejos de lo que muchos imaginaron cuando era apenas un niño.