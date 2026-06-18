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Falcao sorprende a su esposa en su cumpleaños con emotivo mensaje: "Agradeciendo a Dios por tu vida"

Falcao García protagonizó un tierno momento en redes al felicitar a su esposa Lorelei Tarón en su cumpleaños con un emotivo mensaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Lorelei Tarón y Falcao García en los Premios Laureus del Deporte Mundial 2018
Falcao dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su espora Lorelei Tarón. (Foto: Valery Hache /AFP)

El exfutbolista colombiano Falcao García ha sorprendido a sus seguidores en su cuenta de Instagram al publicar un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de su esposa Lorelei Tarón.

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¿Qué mensaje le dedicó Falcao García a su esposa Lorelei Tarón por su cumpleaños?

En las últimas horas, el deportista samario publicó una serie de fotografías en su perfil social de Instagram, en donde aparece en diferentes momentos junto a su esposa Lorelei Tarón y sus hijos, para festejar su cumpleaños número 38.

Lorelei Tarón y Falcao García en en la alfombra roja a su llegada al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Falcao García le dedica conmovedor mensaje de cumpleaños a su esposa Lorelei. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Allí en la descripción de la publicación que ya suma miles de likes y reacciones, el exfutbolista dejó ver cuánto ama a su esposa, agradeciéndole su compañía.

Amor de mi vida. Celebramos tu cumpleaños con amor, agradeciendo a Dios por tu vida y por cruzarte en mi camino. Gracias por ser esa esposa amorosa, bondadosa, dulce, esa madre entregada y genuina, por ser ese bastón que me sostiene siempre. Tus hijos y yo estamos muy orgullosos de tener una persona tan maravillosa como alma de nuestro hogar. ¡Te amo!", escribió.

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¿Cómo reaccionaron en redes los fans de Falcao al mensaje que le dedicó a su esposa por su cumpleaños?

En medio de los comentarios, varios seguidores del exjugador aprovecharon el momento para felicitar a Lorelei y de paso manifestar que sin duda eran una de las parejas más estables del momento.

Lorelei Tarón y Falcao García posan para las cámaras
Falcao García conmovió a sus seguidores tras dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Asimismo, algunos destacaron la labor de Falcao como comentarista deportivo, invitándolo a enfocarse en esta carrera tras su paso como futbolista.

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¿Cómo se conocieron Falcao y su esposa?

Falcao y su esposa Lorelei Tarón se conocieron en 2006 en Buenos Aires, cuando ambos asistían a una iglesia cristiana.

En ese momento, el delantero colombiano daba sus primeros pasos con River Plate, mientras que la cantante argentina estaba enfocada en su formación artística.

Aunque el futbolista quedó impresionado desde el primer instante, la historia de amor no comenzó de inmediato. Con el paso del tiempo, comenzaron a compartir más momentos y a conocerse mejor.

Según ha contado la propia Lorelei, lo que terminó conquistándola no fue la fama de Falcao, sino su forma de ser, sus valores y la conexión que construyeron.

Desde entonces formaron una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del deporte y el entretenimiento, una historia que ya supera la década y media de amor.

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