Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

El futbolista Falcao tuvo episodios de ansiedad cuando vivió en Bogotá y no sabía cómo gestionarlos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Falcao sufrió ansiedad
Así puedes gestionar la ansiedad, según la IA/AFP: Maddie Meyer

El futbolista Falcao García reveló que sufrió de ansiedad tras su paso por Bogotá cuando estuvo con el equipo de Millonarios debido a su cambio de estilo de vida.

Artículos relacionados

¿Falcao García sufrió ansiedad?

"Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios, no de pánico, pero sí de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no estás respirando bien y me ahogaba, y terminaba pasando la noche entera sin dormir", dijo a Mario Suárez.

Confesó que lo que más lo atormentaba es que no sabía lo que le estaba pasando, por ende, no sabía cómo gestionarlo y eso provocaba que tuviera aún más ansiedad.

¿Cómo reconocer y gestionar la ansiedad según la inteligencia artificial?

Debido a la situación que padeció el delantero, muchos fanáticos se han cuestionado al respecto, por lo que aquí te dejamos algunos datos para que aprendas a reconocerlo y controlarlo en caso de que pases por algo similar.

Artículos relacionados

Según la IA de Chat GPT, para reconocer un episodio de ansiedad se deben síntomas como palpitaciones, respiración rápida, sudoración, temblores, presión en el pecho, mareos, náuseas o tensión muscular.

A nivel mental y emocional, es común experimentar pensamientos acelerados o catastróficos, sensación de miedo sin causa clara, dificultad para concentrarse, irritabilidad e incluso una desconexión con la realidad.

Cómo controlar la ansiedad

Para aprender a gestionarlos debes seguir sencillos pasos como decirte a ti mismo: “Esto es ansiedad. Va a pasar. Estoy a salvo”, enforcarte en la respiración profunda, moverte ligeramente, caminar, estirarte o hacer respiración activa para liberar la tensión física acumulada.

Una técnica útil es el anclaje sensorial, conocida como 5-4-3-2-1. Se trata de reconectarte con el presente a través de los sentidos: observa cinco cosas a tu alrededor, toca cuatro objetos, escucha tres sonidos, identifica dos olores y reconoce un sabor con el objetivo de enfocarse en otros pensamientos.

Cómo reconocer la ansiedad

Artículos relacionados

Cabe destacar que, en caso de dichos episodios se den con frecuencia es importante acudir a un profesional, bien sea un psicólogo o psiquiatra, que pueda ofrecerte un diagnóstico correcto y así pueda brindarte una solución personalizada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Cardiólogo Salud

Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón

Cuidar el corazón es determinante para la vida. Estos tres alimentos son esenciales para un médico especialista.

Natti Natasha hará su Baby shower público Natti Natasha

Natti Natasha celebrará su baby shower con sus fans en Puerto Rico: “Tienen que llevar regalito”

Baby shower de Natti Natasha será abierto al público con música, sorpresas y ayuda solidaria. Estos son los requisitos

Errores al vestirse segun Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Tres cosas que nunca debes hacer a la hora de vestirte, según Luisa Fernanda W

Esto es lo que no debes hacer a la hora de vestirte de acuerdo con los consejos de la influenciadora Luisa Fernanda W.

Lo más superlike

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

A Juliana Calderón no le importó poner en tela de juicio el noviazgo entre Yaya Muñoz y José Rodríguez.

Murio Yaco Monti Talento internacional

Murió el cantante Yaco Monti tras batallar con dura enfermedad

Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro Altafulla

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?