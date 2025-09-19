Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?
El futbolista Falcao tuvo episodios de ansiedad cuando vivió en Bogotá y no sabía cómo gestionarlos.
El futbolista Falcao García reveló que sufrió de ansiedad tras su paso por Bogotá cuando estuvo con el equipo de Millonarios debido a su cambio de estilo de vida.
¿Falcao García sufrió ansiedad?
"Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios, no de pánico, pero sí de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no estás respirando bien y me ahogaba, y terminaba pasando la noche entera sin dormir", dijo a Mario Suárez.
Confesó que lo que más lo atormentaba es que no sabía lo que le estaba pasando, por ende, no sabía cómo gestionarlo y eso provocaba que tuviera aún más ansiedad.
¿Cómo reconocer y gestionar la ansiedad según la inteligencia artificial?
Debido a la situación que padeció el delantero, muchos fanáticos se han cuestionado al respecto, por lo que aquí te dejamos algunos datos para que aprendas a reconocerlo y controlarlo en caso de que pases por algo similar.
Según la IA de Chat GPT, para reconocer un episodio de ansiedad se deben síntomas como palpitaciones, respiración rápida, sudoración, temblores, presión en el pecho, mareos, náuseas o tensión muscular.
A nivel mental y emocional, es común experimentar pensamientos acelerados o catastróficos, sensación de miedo sin causa clara, dificultad para concentrarse, irritabilidad e incluso una desconexión con la realidad.
Para aprender a gestionarlos debes seguir sencillos pasos como decirte a ti mismo: “Esto es ansiedad. Va a pasar. Estoy a salvo”, enforcarte en la respiración profunda, moverte ligeramente, caminar, estirarte o hacer respiración activa para liberar la tensión física acumulada.
Una técnica útil es el anclaje sensorial, conocida como 5-4-3-2-1. Se trata de reconectarte con el presente a través de los sentidos: observa cinco cosas a tu alrededor, toca cuatro objetos, escucha tres sonidos, identifica dos olores y reconoce un sabor con el objetivo de enfocarse en otros pensamientos.
Cabe destacar que, en caso de dichos episodios se den con frecuencia es importante acudir a un profesional, bien sea un psicólogo o psiquiatra, que pueda ofrecerte un diagnóstico correcto y así pueda brindarte una solución personalizada.