Paola Jara rompió en llanto tras sorprendente noticia en sus últimos días de embarazo

La cantante Paola Jara reveló a sus millones de fanáticos la emotiva reacción que tuvo tras recibir una sorpresiva noticia sobre su carrera musical.

¿Qué noticia recibió Paola Jara?

La paisa fue nominada a los Grammy Anglo en la categoría “Mejor Álbum de Música Mexicana", convirtiéndose en la primera mujer colombiana en estar nominada del género regional. Lo hizo con su álbum "Sin Rodeos".

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró al lado de su esposo, el cantante Jessi Uribe, cuando recibió la noticia por parte de su equipo de trabajo.

¿Cómo reaccionó Paola Jara tras su nominación a los Grammy Anglo?

La artista no pudo ocultar su asombro y rompió en llanto de la emoción al cumplir un sueño que veía tan lejano.

"Sigo como sin creer aún esta noticia que recibí mientras hacíamos medios de Emilia junto a mi amor. De verdad que es increíble todo lo que ha pasado las últimas 24 horas. Ni en mis sueños más grandes estaba el ser NOMINADA A UN GRAMMY ANGLO", escribió.

Asimismo, aprovechó para agradecer a Dios y a sus fanáticos por todo lo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años.

"Es el resultado de muchos años de trabajo, de todo el esfuerzo y sacrificio de muchas personas apoyándome y sobre todo de ustedes mis fans que nunca me ha abandonado aún en los momentos más difíciles. GRACIAS DIOS MÍO por todas las bendiciones", agregó.

Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de felicitaciones por su nuevo logro y le desearon que ojalá se pueda llevar el galardón.

Algunos no dudaron en mencionarle que es una de las tantas bendiciones que le llegan con Emilia, de quien se encuentra en las últimas semanas de gestación, pues pronto dará a luz a su bebé, mostrándose muy ansiosa de poder conocer a su pequeña.

Mientras tanto, sus seguidores han estado atentos ha todo lo que ocurre con ella y su nueva etapa como madre.