Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara rompió en llanto tras sorprendente noticia en sus últimos días de embarazo

La artista Paola Jara conmovió a sus seguidores con su reacción a importante noticia en medio de su embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara nominada en los Grammy Anglo
Paola Jara recibe importante noticia/AFP: Jason Koerner

La cantante Paola Jara reveló a sus millones de fanáticos la emotiva reacción que tuvo tras recibir una sorpresiva noticia sobre su carrera musical.

Artículos relacionados

¿Qué noticia recibió Paola Jara?

La paisa fue nominada a los Grammy Anglo en la categoría “Mejor Álbum de Música Mexicana", convirtiéndose en la primera mujer colombiana en estar nominada del género regional. Lo hizo con su álbum "Sin Rodeos".

Paola Jara recibe importante noticia

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró al lado de su esposo, el cantante Jessi Uribe, cuando recibió la noticia por parte de su equipo de trabajo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Paola Jara tras su nominación a los Grammy Anglo?

La artista no pudo ocultar su asombro y rompió en llanto de la emoción al cumplir un sueño que veía tan lejano.

"Sigo como sin creer aún esta noticia que recibí mientras hacíamos medios de Emilia junto a mi amor. De verdad que es increíble todo lo que ha pasado las últimas 24 horas. Ni en mis sueños más grandes estaba el ser NOMINADA A UN GRAMMY ANGLO", escribió.

Paola Jara llora tras ser nominada a los Grammy

Asimismo, aprovechó para agradecer a Dios y a sus fanáticos por todo lo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años.

"Es el resultado de muchos años de trabajo, de todo el esfuerzo y sacrificio de muchas personas apoyándome y sobre todo de ustedes mis fans que nunca me ha abandonado aún en los momentos más difíciles. GRACIAS DIOS MÍO por todas las bendiciones", agregó.

Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de felicitaciones por su nuevo logro y le desearon que ojalá se pueda llevar el galardón.

Algunos no dudaron en mencionarle que es una de las tantas bendiciones que le llegan con Emilia, de quien se encuentra en las últimas semanas de gestación, pues pronto dará a luz a su bebé, mostrándose muy ansiosa de poder conocer a su pequeña.

Artículos relacionados

Mientras tanto, sus seguidores han estado atentos ha todo lo que ocurre con ella y su nueva etapa como madre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Carín León ofreció un show inolvidable en la capital junto a sus invitados de lujo: Silvestre Dangond, Kany García y Carlos Rivera.

Feid cambia de look Feid

Feid sorprendió con drástico cambio de look, ¿cerrando ciclos?

El artista Feid sorprendió a sus millones de fanáticos con su nueva imagen y mencionan a Karol G.

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Jessi Uribe y Paola Jara dieron a conocer nuevos detalles de Emilia, su más reciente sencillo en honor a su primera hija juntos.

Lo más superlike

Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality Melissa Gate

Melissa Gate entrará ajustando cuentas en La casa de Alofoke y Mariana Zapata ya está en su lista

Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality y va dispuesta a confrontarlos a todos.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Ángela Aguilar reveló la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confirma la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”