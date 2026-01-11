Compositor revela la canción que Yeison Jiménez quería que cantaran el día de su partida

Tras la muerte de Yeison Jiménez, son múltiples las reacciones que se han conocido en redes sociales. Sus colegas, amigos y seres queridos han expresado su dolor a través de estas plataformas.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez antes de que fuera pública: "una pesadilla"

Una de las publicaciones que llamó la atención fue la del compositor y productor musical Andrés Felipe Alzate Ruiz, quien reveló detalles de la canción que Yeison Jiménez quería para el día de su partida, sin saber que ese momento llegaría meses después de su estreno.

Yeison Jiménez habría revelado que quería descansar. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál era la canción que Yeison Jiménez compuso para su muerte?

Andrés Felipe Alzate, conocido como “El Burrito Music”, contó que en una ocasión Yeison Jiménez le expresó su deseo de tener una canción para que sus seguidores la cantaran cuando “él partiera de este mundo”.

El compositor aseguró que en ese momento parecía una “historia lejana”, algo que ocurriría muchos años después. Sin embargo, ese día llegó tan solo 15 meses después del lanzamiento del tema. Se trata de ‘Destino final’, una de las canciones que hacen parte de su último EP, ‘Mi promesa’.



La canción fue interpretada en compañía de Luis Alfonso, quien también se mostró profundamente afectado por el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez habló alguna vez del cantante que fue su inspiración: "Se parecía a mi padre"

La letra de este tema, que hoy suma millones de reproducciones en plataformas digitales, dice:

“Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar…

Que el último beso sea el de mi madre.

Que la Virgencita me los acompañe.

Que sean mis caballos los que a mí me lleven

al destino final”.

El reconocido compositor interpretó esta canción en la publicación dedicada a Jiménez y envió un sentido mensaje a la familia del artista.

Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero cuando se disponía a viajar a Marinilla, Antioquia. (Foto: Canal RCN)

“Qué inesperada es tu partida, hermano. Mucha fortaleza le pido a Dios para tu familia, amigos y equipo de trabajo… Estoy seguro de que te encuentras en un lugar hermoso, donde puedes descansar y para donde todos, tarde o temprano, vamos”, escribió.

¿Cuáles fueron los logros musicales de Yeison Jiménez?

Los seguidores de Yeison Jiménez saben que el artista no tuvo una vida fácil. Antes de convertirse en un reconocido cantante, trabajó en Corabastos, el mercado mayorista más grande de Bogotá.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño también sufrió un accidente aéreo en Paipa, lugar en el que murió Yeison Jiménez

Aunque cantaba desde los siete años, fue hasta los 22 cuando logró lanzar su primer álbum, ‘Con el corazón’. Desde entonces, su carrera fue en ascenso y sus canciones comenzaron a sonar con fuerza en todo el país.

A lo largo de su trayectoria, Jiménez compuso más de 70 canciones y se presentó en países como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

Su himno musical es ‘Aventurero’, uno de los temas con los que rompió récords. Entre sus canciones más populares también se encuentran ‘Maldita traga’, ‘Tenías razón’, ‘Mi venganza’, ‘Por qué la envidia’, ‘Ya no mi amor’ y ‘Te deseo lo mejor’, entre muchas otras, que hoy conforman su legado musical.