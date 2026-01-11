Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez antes de que fuera pública: "una pesadilla"

Jhonny Rivera reveló cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y recordó los inicios de su amistad en una cárcel.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Jhonny Rivera reveló cómo supo del accidente de Yeison Jiménez y recordó sus inicios. (Foto de AFP y foto del Canal RCN)

Jhonny Rivera se mostró muy afectado por la muerte de su colega Yeison Jiménez y contó en sus redes sociales cómo se enteró de la noticia antes de que se hiciera pública. Además, recordó el momento en el que se conocieron hace varios años en una cárcel.

¿Cómo se enteró Jhonny Rivera de la muerte de Yeison Jiménez?

Este 11 de enero, horas después del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Jhonny Rivera expresó su dolor y aseguró que aún no podía creer lo que había sucedido con Yeison Jiménez y las cinco personas que viajaban con él hacia Antioquia.

Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores con el sentido homenaje que le dedicó a Yeison Jiménez. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

“No logro asimilar la muerte de Yeison, no lo logro entender, creo que es una pesadilla… hoy estamos, mañana no sabemos”, dijo. Rivera agregó que no era el momento, pues Yeison tenía un bebé de seis meses y dos niñas, a quienes les habría gustado ver crecer.

“No dimensiono cómo pueda estar Sonia, Cami, Thaliana, el niño… no dimensiono esto”, fueron las palabras de Jhonny, en medio de su dolor.

Rivera también destacó que, gracias a la competitividad de Jiménez, muchos intérpretes de la música popular se exigieron más para estar a su nivel y que, gracias a ello, el género llegó “al nivel que está”.

Esto dijo Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez | Fotos Canal RCN. Freepik

Asimismo, contó que fue Pipe Bueno quien lo llamó para informarle del siniestro, cuando aún no se había hecho público. Según relató Jhonny, la Aeronáutica Civil se comunicó con Pipe por un tema relacionado con el número de matrícula de la avioneta. El cantante sacó sus conclusiones y supo de inmediato que se trataba de la aeronave de Jiménez.

“Es la matrícula de Yeison y él no me contesta. Esto no está confirmado, pero tiene que ser Yeison”, le dijo Pipe a Jhonny.

Minutos después comenzó a difundirse información sobre el accidente en Paipa. Fue entonces cuando Jhonny también concluyó que se trataba de Yeison Jiménez y quedó en shock.

¿Dónde se conocieron Jhonny Rivera y Yeison Jiménez?

Rivera también compartió una fotografía de hace varios años, aunque no dijo la fecha exacta, del día en que se conocieron con Yeison Jiménez en la cárcel de Manizales. Allí realizaron una presentación y, según contó Jhonny, quedó claro que Yeison tenía muchas ganas de salir adelante, algo que finalmente logró.

En sus historias de Instagram, Rivera además confirmó que este 12 de enero se iban a reunir, junto a Alzate, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno y otros cantantes, en la casa de Jessi Uribe para grabar una canción inspirada y dedicada a la Selección Colombia.

Yeison Jiménez tuvo tres hijos junto a su esposa Sonia Restrepo. (Foto: Canal RCN)
