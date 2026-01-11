Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

En medio del luto que vive la música popular por la muerte de Yeison Jiménez, se conoció que otro cantante sufrió un accidente de tránsito.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito
Sebastián Ayala sufrió un accidente de tránsito horas después de la muerte de Yeison Jiménez. (Imágenes de Freepik)

En medio de la tristeza que enluta a Colombia por la muerte de Yeison Jiménez, se conoció que en la mañana de este domingo 11 de enero otro cantante de música popular sufrió un fuerte accidente de tránsito. Se trata de Sebastián Ayala.

¿Qué pasó con Sebastián Ayala?

El propio artista fue quien anunció lo sucedido en la vía que comunica a Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta. Ayala subió un video en el que mostró cómo quedó la camioneta en la que se transportaban luego de que un bus de servicio público “los sacara de la vía”. En las imágenes se evidencia la magnitud del accidente.

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito
Tras reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez, Sebastián Ayala se accidentó en una carretera de Santander. (Imágenes de Freepik)

El joven artista se encuentra bien de salud y contó que dos personas de su equipo se encuentran hospitalizadas y siendo valoradas por expertos médicos. Por sus palabras, se cree que se encuentran estables.

“Nos accidentamos, por la gloria y gracias de Dios estamos bien. Un bus nos sacó de la vía estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público”, escribió. Y agregó que los daños sólo fueron materiales.

¿Cómo reaccionó Sebatián Ayala a la muerte de Yeison Jiménez?

El accidente de Sebastián Ayala se da horas después de que el joven reaccionara a la muerte de Yeison Jiménez, su colega y con quien planeaba seguir haciendo música. Ayala se mostró afectado y conmovido por el accidente aéreo que sucedió en Paipa, Boyacá, y en el que murieron seis personas, entre ellos Yeison Jiménez.

“Saber que solo hace unos días estuvimos hablando, tomándonos unos tragos, riéndonos y planeando hacer más música. Solo me queda decirte muchas gracias por tu amistad, por tus consejos, por tu apoyo a mi carrera porque como siempre te lo dije siempre serás mi ejemplo a seguir”, escribió Sebastián.

Las causas del accidente del cantante son materia de investigación y las autoridades pueden tardar hasta 30 días en sus labores. Sin embargo, lo que se sabe es que la aeronave sí despegó y duró en el aire pocos minutos antes de precipitarse y colisionar.

Sonia Restrepo, esposa del cantante, habría llegado en la noche del 10 de enero al lugar del siniestro para comprobar la información.

Junto a Yeison Jiménez estaban Jeffeson Osorio, su mánager, Juan Manuel Rodríguez, Omar Marín, Waisman Mora y el piloto Hernando Torres.

Yeison Jiménez en el Megaland
Yeison Jiménez tuvo tres hijos junto a su esposa Sonia Restrepo. (Foto: Canal RCN)
