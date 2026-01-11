Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes revela desgarrador video junto a Yeison Jiménez: “que estemos vivos”

Marcela Reyes compartió conmovedor recuerdo junto a Yeison Jiménez, en donde él agradece su reencuentro y que estén vivos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El recuerdo más doloroso de Marcela Reyes con Yeison Jiménez quedó en video
Marcela Reyes publica video inédito con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Tras la repentina muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez, varios de sus amigos, quienes también hacen parte de la farándula colombiana, han revelado conmovedoras imágenes junto al artista.

Jiménez, quien seguirá siendo uno de los talentos más queridos por los colombianos, se despidió de este mundo el pasado sábado 10 de enero tras ser víctima de un accidente aéreo.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

Hasta horas de la mañana de este domingo 11 de enero, estaba la teoría de que la avioneta en la que viajaría Yeison Jiménez no habría logrado ascender para emprender vuelo, pero el parecer, esto no fue así.

Sobre el mediodía, esta teoría cambió ya que la Aeronáutica Civil habría revelado que la aeronave voló al menos 3 o cinco minutos desde su despegue.

En el caso de las autoridades del país, como la Fiscalía, emitieron el comunicado que este hecho se investigará con lupa, para conocer la razón por la que se generó el accidente que causó la partida de Yeison.

¿Cuál fue el desgarrador video que reveló Marcela Reyes de Yeison Jiménez?

A través de sus historias en Instagram, Marcela Reyes reveló un desgarrador video junto a su amigo, Yeison Jiménez, pues las palabras del cantante en el clip, rompió el corazón de los seguidores de la Dj.

En el video, Yeison y Marcela están en la misma tarima y él confiesa ante el público que tiene en frente que, ellos se conocían desde antes de llegar a la fama.

Especificó que desde hace 10 o 12 años (de acuerdo con la fecha de grabación de ese clip) ellos ya eran amigos, junto antes de él convertirse en cantante y ella en Dj.

El emotivo video de Yeison Jiménez con Marcela Reyes
El recuerdo más doloroso de Marcela Reyes con Yeison Jiménez quedó en video. AFP/ Rodrigo Varela -Foto: Canal RCN)

Además de esta revelación, el cantante de música popular le dedicó unas conmovedoras palabras:

“Me encanta que la vida nos vuelva a unir para tus cumpleaños, que estemos bien, que estemos vivos, que tengamos salud”.

A este video, Marcela le agregó un profundo mensaje: “hoy abrazo el recuerdo, agradezco lo vivido y envío amor al cielo.

Con estas palabras, la Dj se despidió de su amigo, diciendo que no es un día fácil, porque la muerte nos recuerda “los frágiles que somos”.

