Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegó a Paipa tras el accidente aéreo

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, no se ha pronunciado sobre el trágico accidente aéreo que terminó con la vida del artista caldense. Sin embargo, se conoció un video del momento en el que la mujer llega al lugar del siniestro en Paipa, Boyacá.

Artículos relacionados Talento nacional Martín Elías Junior reveló el último deseo que Yeison Jiménez le pidió en vida

¿Cómo reaccionó la esposa de Yeison Jiménez a su muerte?

De acuerdo con las imágenes, Restrepo llegó en compañía de varias personas a Paipa, Boyacá, para confirmar la información que ya se había divulgado a los medios de comunicación: la avioneta en la que se desplazaba el cantante sufrió un fuerte accidente que causó la muerte de todos sus tripulantes.

Testigo relató lo ocurrido con la avioneta en la viajaba Yeison Jiménez a Antioquia. (Foto de AFP)

Sonia, quien se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida personal, llegó llorando al lugar en la noche del 10 de enero.

Su hija mayor, María Camila Jiménez, sí se pronunció en sus cuentas digitales. “Te amo papá, no sabes cuántos me parte ver tus videos y que no estés aquí”, escribió la joven de 15 años.

En otra red conocida como vsco, Camila subió una foto de uno de los sombreros de Yeison Jiménez a blanco y negro, en esta escribió: “Papi”, junto a una carita triste.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez de sus inicios en la música

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Como ya se mencionó, Sonia Restrepo mantiene un perfil bajo en sus redes sociales y no suele pronunciarse en público.

La historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo comenzó hace más de una década en Pensilvania, Caldas. Él tenía 22 años y ella 18. Ese día, Sonia llegó en compañía de unas amigas al lugar donde se presentaba Jiménez y fue amor a primera vista.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

En ese momento, el cantante apenas comenzaba su carrera artística y decidieron iniciar una relación.

Yeison contó en varias ocasiones que los primeros años no fueron fáciles, ya que pasaba gran parte del tiempo viajando en busca de oportunidades para crecer profesionalmente. Cuando su carrera empezó a consolidarse, le propuso a Sonia que vivieran juntos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe reveló el último favor que le pidió Yeison Jiménez y los proyectos que tenían juntos

Sonia tenía una hija pequeña cuando conoció a Yeison Jiménez, Camila, a quien el cantante crió como su propia hija y quien hoy conmueve en redes sociales al recordarlo. Tuvieron dos hijos más: Thaliana, de 8 años, y Santiago, quien nació en junio de 2024.