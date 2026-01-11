Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe reveló el último favor que le pidió Yeison Jiménez y los proyectos que tenían juntos

En vivo, Jessi Uribe le rinde un homenaje a Yeison Jiménez y rompe en llanto. El cantante reveló detalles de los proyectos que tenían.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
La canción que Yeison Jiménez y Jessi Uribe iban a grabar antes de la tragedia
Jessi Uribe revela los planes que tenía con Yeison Jiménez antes de su muerte. (Fotos de Canal RCN)

La repentina muerte de Yeison Jiménez enluta a la música popular en Colombia. El cantante se presentó por última vez en Málaga, Santander, y varios de sus colegas le rindieron homenaje durante los conciertos que tenían programados para este primer puente festivo del 2026. Uno de ellos fue Jessi Uribe, quien además reveló los planes que tenían juntos.

Artículos relacionados

¿Qué proyectos tenían Yeison Jiménez y Jessi Uribe para el 2026?

En Junín, Cundinamarca, Jessi Uribe le rindió un homenaje a su colega y amigo. El cantante rompió en llanto al contar algunos de los proyectos más cercanos que tenían juntos y revelar la última petición que le hizo Jiménez.

Así reaccionó Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Jessi Uribe impacta con sentidas palabras luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez. (Fotos: AFP)

De acuerdo con Jessi Uribe, este 11 de enero tenían planes de grabar una canción dedicada a la Selección Colombia en su casa. En esta grabación también participarían John Alex Castaño, Jhonny Rivera, Alzate, Pipe Bueno y Luis Alfonso.

“Todos nos íbamos a reunir en mi casa. Ya lo teníamos listo”, dijo el artista santandereano muy conmovido.

El último favor que le pidió Yeison a Jessi Uribe fue que le comprara la camiseta de la Tricolor, pues no tenía el tiempo para hacerlo. “Me dijo Papi no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame. Consígueme la camiseta, es talla L”, manifestó.

Artículos relacionados

En ese momento, Jessi Uribe se quebró y pausó sus palabras mientras el público coreaba el nombre de Yeison. Luego, Uribe continuó y aseguró que, aunque eran “competencia”, se querían mucho.

“Pasaos momentos hermosos, compitiendo los dos, una competencia sana… nos mirábamos como competencia, pero nos queríamos mucho en el fondo”, agregó tras pedir un aplauso para el cantante caldense de 34 años.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Luego de estas palabras, Jessi Uribe reveló que su canción favorita de Yeison Jiménez es “Ya no mi amor” y, por primera vez, la cantó en tarima.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de que las autoridades de Boyacá confirmaran que Yeison Jiménez era uno de los tripulantes de la avioneta que se accidentó en Paipa, Yeison Jiménez subió un emotivo video en el que lloró y le dedicó unas palabras a su compañero de música.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió Uribe.

Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir.
Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir | Foto del Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Revelan video de Yeison Jiménez cuidando de su hijo menor, Santiago Yeison Jiménez

Así cuidaba Yeison Jiménez a su hijo Santiago, a quien veía siguiendo su legado musical

Un video muestra a Yeison Jiménez cuidando a su hijo Santiago, jugando con él y haciéndole pucheros con mucho cariño.

Martín Elías Junior revela el último deseo de Yeison Jiménez Talento nacional

Martín Elías Junior reveló el último deseo que Yeison Jiménez le pidió en vida

Martín Elías Junior ha sorprendido a sus fans al revelar cuál fue el último deseo que el cantante Yeison Jiménez le pidió en vida.

El emotivo mensaje de Giovanny Ayala a Yeison Jiménez en Manizales. Yeison Jiménez

Giovanny Ayala rindió homenaje a Yeison Jiménez durante concierto en Ferias de Manizales

En pleno concierto de la Feria de Manizales, Giovanny Ayala dedicó sentidas palabras a Yeison Jiménez y prometió continuar su legado musical.

Lo más superlike

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte Yeison Jiménez

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte: fecha, hora y más detalles

En Bogotá se planea un homenaje a Yeison Jiménez, tras su muerte en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

La revelación más dolorosa de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. Juliana Calderón

Juliana Calderón conmociona tras fuerte revelación sobre su novio: “ya se venía despidiendo”

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real