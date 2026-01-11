Jessi Uribe reveló el último favor que le pidió Yeison Jiménez y los proyectos que tenían juntos

La repentina muerte de Yeison Jiménez enluta a la música popular en Colombia. El cantante se presentó por última vez en Málaga, Santander, y varios de sus colegas le rindieron homenaje durante los conciertos que tenían programados para este primer puente festivo del 2026. Uno de ellos fue Jessi Uribe, quien además reveló los planes que tenían juntos.

¿Qué proyectos tenían Yeison Jiménez y Jessi Uribe para el 2026?

En Junín, Cundinamarca, Jessi Uribe le rindió un homenaje a su colega y amigo. El cantante rompió en llanto al contar algunos de los proyectos más cercanos que tenían juntos y revelar la última petición que le hizo Jiménez.

Jessi Uribe impacta con sentidas palabras luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez. (Fotos: AFP)

De acuerdo con Jessi Uribe, este 11 de enero tenían planes de grabar una canción dedicada a la Selección Colombia en su casa. En esta grabación también participarían John Alex Castaño, Jhonny Rivera, Alzate, Pipe Bueno y Luis Alfonso.

“Todos nos íbamos a reunir en mi casa. Ya lo teníamos listo”, dijo el artista santandereano muy conmovido.

El último favor que le pidió Yeison a Jessi Uribe fue que le comprara la camiseta de la Tricolor, pues no tenía el tiempo para hacerlo. “Me dijo Papi no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame. Consígueme la camiseta, es talla L”, manifestó.

En ese momento, Jessi Uribe se quebró y pausó sus palabras mientras el público coreaba el nombre de Yeison. Luego, Uribe continuó y aseguró que, aunque eran “competencia”, se querían mucho.

“Pasaos momentos hermosos, compitiendo los dos, una competencia sana… nos mirábamos como competencia, pero nos queríamos mucho en el fondo”, agregó tras pedir un aplauso para el cantante caldense de 34 años.

Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Luego de estas palabras, Jessi Uribe reveló que su canción favorita de Yeison Jiménez es “Ya no mi amor” y, por primera vez, la cantó en tarima.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de que las autoridades de Boyacá confirmaran que Yeison Jiménez era uno de los tripulantes de la avioneta que se accidentó en Paipa, Yeison Jiménez subió un emotivo video en el que lloró y le dedicó unas palabras a su compañero de música.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió Uribe.