Hija de Yeison Jiménez habría predecido la trágica muerte de su padre, así lo contó el cantante

Yeison Jiménez relató experiencia con su hija que hoy es vista como advertencia previa a la tragedia que terminó con su vida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yeison Jiménez relató en vida la premonición que tuvo su hija y se hizo realidad
Hija de Yeison Jiménez habría predecido el destino de su padre, así lo contó el cantante. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En redes sociales ha resurgido un video en el que el cantante Yeison Jiménez relataba una premonición de su hija, la cual hoy muchos consideran que se hizo realidad.

¿Qué premonición tuvo la hija de Yeison Jiménez que se hizo realidad?

El mundo de la música y Colombia entera continúan de luto tras el inesperado fallecimiento de Yeison Jiménez, quien viajaba junto a su equipo en una avioneta privada rumbo a Marinilla, Antioquia, cuando la aeronave se estrelló y causó su muerte.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero cuando se disponía a viajar a Marinilla, Antioquia. (Foto: Canal RCN)

A raíz de esto, han surgido varios videos en los que el intérprete de 'Aventurero' relató en medio de entrevistas varios sueños en los que afirmaba morir en un accidente aéreo.

Sin embargo, se ha conocido otro video, donde Yeison contaba a La Liendra la curiosa premonición que tuvo su hija Thaliana, quien con 5 años de edad, expresó a su padre que tenía miedo de perderlo.

¿Qué detalles contó Yeison Jiménez de la premonición de su hija?

Según su relato, mientras se encontraba en medio de un viaje de trabajo, su esposa lo llamó angustiada para pedirle que hablara con su hija, quien lloraba desconsolada diciendo que lo extrañaba. Él aceptó la llamada y, en medio de la conversación, la niña le confesó el miedo que sentía de perderlo.

Papá es que yo no me puedo quedar sin ti. No papá es que tú no entiendes, esto es muy difícil, tú me haces mucha falta. Papá, yo no sé qué haría si tú no estás porque tú a mí me tratas como si fuera tu reina", contó.

Tras escuchar esas palabras, Yeison reveló que rompió en llanto y comenzó a preguntarse si algo malo podría ocurrirle.

Movido por esa sensación, decidió cancelar el viaje que tenía programado a otra ciudad y regresó a Bogotá para reunirse con su hija, quien más tarde le confesó que había sentido que él se iba a ir.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular
Yeison Jiménez confesó en entrevista para La Liendra la curiosa premonición que tuvo su hija. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al video de la premonición que tuvo la hija de Yeison Jiménez?

Varios usuarios comentaron desconsolados, en medio de los comentarios del video que se ha hecho viral, que Yeison y su familia tenían un don que desde hace meses atrás le venían anunciando su destino.

El alma se despide unos días antes, por eso él soñaba tanto sobre eso, lo estaba preparando, y su hija pudo discernirlo", "La niña también tiene el don" y "Dios mío tuvo muchas señales", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

