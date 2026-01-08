Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra bromeó sobre las “funciones” que implica ser novio de Dani Duke

Una broma en redes entre La Liendra y Dani Duke desató risas entre sus seguidores, al comparar la vida en pareja con un “segundo trabajo”.

Dani Duke respondió en tono jocoso sobre la ayuda de su pareja al desmaquillarse.
Dani Duke respondió en tono jocoso sobre la ayuda de su pareja al desmaquillarse. Foto Canal RCN

La Liendra y Dani Duke expresaron en tono de broma, que ser pareja de Dani Duke es casi como asumir un segundo empleo, y lejos de sonar como una queja real, fue planteada desde el humor abriendo la puerta a una conversación divertida sobre tareas cotidianas, roles y expectativas dentro de la relación.

¿Qué dijo La Liendra sobre sus funciones como novio?

En medio de la charla, Dani Duke lanzó una propuesta que desató risas entre ambos y entre quienes los siguen: sugirió que su novio debería aprender a ayudarla a desmaquillarse.

 

Según ella, sería un gesto útil y cariñoso, especialmente en esos momentos en los que el cansancio gana al final del día, en lo que La Liendra aseguró que ese tipo de tareas, por más que quisiera, no terminarían saliendo bien.

Dijo que probablemente acabaría siendo corregido o regañado, ya que no tiene la destreza necesaria para hacerlo como ella espera, desde su perspectiva, intentar ayudar podría convertirse en una misión fallida.

¿Cuál fue la postura de Dani Duke sobre las funciones de su novio?

El influencer fue más allá en su reflexión planteó un escenario aún más gracioso, ¿qué pasaría si, por accidente, lo hiciera bien? Según él, el riesgo estaría en que Dani Duke decidiera delegarle esa tarea para siempre.

La Liendra muestra sus inicios.
Dani Duke y La Liendra protagonizan una divertida charla sobre tareas de pareja.(Foto Canal RCN)

Bajo esa idea, bromeó diciendo que ayudar una vez podría convertirse en una obligación permanente dentro de la relación, algo que describió como una especie de “explotac**n” de las funciones de novio, dicho desde el chiste y no desde una crítica real.

Esta exageración fue la clave del intercambio, ya que ambos dejaron claro que se trataba de un juego entre pareja, sin ningún trasfondo serio, e incluso, la Liendra pidió entre risas que no se tomara como ejemplo para otras personas, remarcando que cada relación funciona con acuerdos propios y dinámicas distintas.

¿Cómo reaccionaron en redes al ver la postura de La Liendra frente a Dani Duke?

Algunos seguidores se sintieron identificados con la situación y otros aprovecharon para debatir sobre los roles en las relaciones actuales, para muchos, el momento no fue más que una muestra de complicidad, mientras que otros lo vieron como una excusa para hablar sobre cómo las parejas negocian tareas cotidianas sin perder el humor.

La Liendra
Una broma en redes entre La Liendra y Dani Duke desató risas entre sus seguidores. | Foto del Canal RCN.

Lo cierto es que la Liendra y Dani Duke demostraron, una vez más, que su relación se basa en la confianza, la risa y la capacidad de burlarse de sí mismos.

Convertir una charla común en contenido cercano es parte de lo que los mantiene conectados con su audiencia, mostrando que incluso las diferencias pueden transformarse en momentos divertidos cuando hay química y buena comunicación.

