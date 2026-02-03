Sara Uribe explicó la verdadera razón por la que desapareció de las redes sociales: "miles de cosas"

Durante los últimos meses, muchos seguidores se preguntaban por qué Sara Uribe había disminuido su actividad en redes sociales. La actriz sorprendió al revelar los verdaderos motivos detrás de su desaparición digital.

¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre sus proyectos?

Sara Uribe ha estado muy activa en diversas facetas profesionales durante el último año. En televisión, participó en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Su participación terminó el 8 de febrero, cuando fue eliminada por decisión del público.

Sara Uribe revela detalles sobre sus proyectos / (Foto del Canal RCN)

En el ámbito empresarial, Sara ha revelado que se ha centrado en su marca de productos de cuidado personal. La creadora de contenido ha asegurado que le motiva saber que este proyecto le permite empoderar a otras mujeres mediante el autocuidado.

En lo digital, aunque disminuyó su actividad en redes, continúa utilizando sus plataformas para compartir mensajes de motivación y resiliencia con sus seguidores.

¿Por qué Sara Uribe desapareció de las redes?

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Uribe explicó que, contrario a lo que muchos especulaban, su alejamiento de las redes no se debió a un problema personal, sino a la necesidad de enfocarse en sus múltiples responsabilidades.

Según contó, debía organizar su tiempo entre la gestión de su empresa, asistir a reuniones, grabar contenido y atender a su hijo, incluyendo tareas como llevarlo al colegio y conocer a sus profesoras.

Son miles de cosas que no te alcanzas a imaginar

Los internautas han señalado que esta decisión muestra cómo Sara Uribe prioriza tanto sus proyectos profesionales como la atención a su familia en su vida diaria.

¿Quién es el hijo de Sara Uribe?

El hijo de Sara se llama Jacobo Guarín Uribe y nació el 23 de enero de 2019. Es fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín. Actualmente vive con Sara en Medellín, aunque mantiene contacto constante con su padre.

Sara Uribe tuvo un hijo junto a Fredy Guarín / (Foto del Canal RCN y AFP)

Jacobo se ha convertido en el eje central en la vida de Sara, quien asegura que es su principal motivación para sus proyectos actuales. La presentadora comparte en sus redes algunos momentos de su día a día con su hijo, mostrando la relación cercana que tienen.