Alejandro Estrada llamó la atención al realizarle una inesperada advertencia a Yuli Ruiz: ¿qué dijo?

Antes de irse a la placa de eliminación, Alejandro Estrada sostuvo una conversación con Yuli Ruiz en la que ambos aclararon qué pasaría si la participante resultaba eliminada del reality. En medio del diálogo, las declaraciones del actor dejaron claro qué sucederá con su relación.

¿Qué ha pasado entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Desde el inicio de La casa de los famosos Colombia 2026, la relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ha sido una de las más comentadas del programa.

En las primeras semanas, Yuli manifestó abiertamente su interés por el actor, incluso señalando que representaba su “tipo”. Sin embargo, Alejandro expresó que no quería que su participación estuviera centrada en un romance.

Con el paso de los días, la dinámica cambió. Tras ganar un reto impuesto por “El Jefe”, Alejandro obtuvo una cena privada con Yuli, espacio que aumentó su cercanía. Desde entonces, las cámaras los han mostrado compartiendo gestos de afecto que los consolidan como una pareja dentro del programa.

La historia de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

No obstante, su vínculo también ha generado debate. Algunos compañeros afirman que la relación es una estrategia del juego. Además, Alejandro ha manifestado que en ciertos momentos percibe dudas por parte de Yuli, lo que ha generado conversaciones sobre el futuro del vínculo.

¿Qué advertencia le hizo Alejandro Estrada a Yuli Ruiz?

Durante una conversación en la habitación, Yuli Ruiz llamó la atención con una pregunta que llamó la atención. Tras su posible eliminación, la creadora de contenido miró a Estrada y le preguntó qué ocurriría con su relación si ella llegaba a salir del reality.

En tono firme, le dijo que podía despedirse de todos los que estuvieran esperándola afuera porque él saldría a verla apenas terminara su participación en el programa. El actor dejó claro que el vínculo entre ambos continuaría.

Alejandro aseguró que dentro de la casa todo estaría bien y que ella podría observar lo que ocurra desde afuera. Sin embargo, hizo una advertencia que no pasó desapercibida entre los televidentes:

Tú puedes despedirte de todo lo que tengas afuera (…) de los arrocitos en bajo que tenías por ahí, te puedes despedir y el ganado”

Alejandro Estrada revela qué pasará con Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

¿Qué le dijo Yuli Ruiz a Alejandro Estrada?

Luego de las palabras de Alejandro Estrada, Yuli Ruiz también fijó su postura frente a lo que podría ocurrir si salía del reality. La creadora de contenido aseguró que, en caso de quedar eliminada, tendría la posibilidad de verlo “24-7” y analizar cada una de sus jugadas.

Ruiz señaló, entre risas, que lo mantendría “a la raya” y que cualquier cosa que llegara a notar sería analizada con detalle. También dejó claro que, si él hiciera algo malo, la situación se viralizaría y ella terminaría enterándose.

Sus declaraciones llamaron la atención entre los internautas, quienes continúan a la expectativa de lo que sucede entre Ruiz y Estrada del reality. Todos los detalles serán transmitidos cada noche, a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su app oficial.