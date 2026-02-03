Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García pone en duda la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López: "No creo que le guste"

Karina García reveló que duda de los sentimientos de Mariana Zapata hacia Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García pone en duda la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López
Karina García cuestiona la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López / (Fotos del Canal RCN)

Mariana Zapata y Eidevin López continúan generando todo tipo de comentarios de los espectadores de La casa de los famosos Colombia. Esta vez fue Karina García quien se pronunció sobre su relación, despertando nuevas reacciones fuera del reality.

¿Qué pasa entre Mariana Zapata y Eidevin López en La casa de los famosos?

Desde el inicio de la temporada, Eidevin López mostró interés en Mariana Zapata. Aunque al inicio ella expresó dudas debido a que él también elogiaba a otras compañeras, con el paso de los días la cercanía entre ambos se hizo más evidente.

Uno de los momentos que marcó un cambio fue la serenata organizada por Eidevin con apoyo de Juanda Caribe y Juan Palau. El participante la sorprendió al dedicarle una serenata a Mariana. Al finalizar, se dieron un beso frente a sus compañeros.

Posteriormente, recibieron una cena privada otorgada por “El Jefe”. En ese espacio, Eidevin manifestó que le atrae la personalidad de Mariana. Por su parte, ella afirmó sentirse cómoda mostrando su lado más natural dentro de la casa. Ambos brindaron por la posibilidad de continuar conociéndose.

¿Qué pasa entre Mariana Zapata y Eidevin López en La casa de los famosos?
La historia entre Mariana Zapata y Eidevin López en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

¿Qué ha dicho Mariana Zapata sobre Eidevin López?

Mariana ha señalado que, aunque al inicio desconfiaba del interés de Eidevin, con el tiempo empezó a creer que sus intenciones son genuinas. En conversaciones dentro del programa, ha destacado la persistencia y los detalles que él ha tenido con ella.

¿Qué ha dicho Mariana Zapata sobre Eidevin López?
Mariana Zapata revela detalles sobre su relación con Eidevin López / (Foto del Canal RCN)

También ha explicado que se siente tranquila al compartir con él y que le permite mostrarse tal como es, lejos de la imagen que proyecta en redes sociales. No obstante, ha sido clara en que prefiere avanzar con calma y evitar sentirse presionada por lo que los demás puedan decir.

¿Qué dijo Karina García sobre Mariana Zapata y Eidevin López?

Este vínculo ha generado diversas opiniones en redes. Karina García, por su parte, no dudó en revelar lo que piensa al respecto. En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?' analizó el comportamiento de Mariana dentro del encierro.

Karina comentó que, en su opinión, Mariana podría sentir que Eidevin le parece “lindo”, pero no necesariamente que exista un interés profundo. También señaló que el aislamiento puede hacer que cualquier emoción se intensifique, ya que los participantes están desconectados del exterior.

García añadió que no puede asegurar lo que siente Mariana, pero que, analizando su comportamiento, considera que podría tratarse más de compañía que de un sentimiento más fuerte.

No siento que le interese mucho; siento que le parece lindo y que de una u otra manera se siente un poquito acompañada, pero que le guste mucho, no.

Tras estas declaraciones, en redes sociales varios internautas afirmaron que la opinión de Karina reavivó el debate sobre si la relación continuará cuando termine el programa.

