Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reaparece en redes tras cumpleaños de Thaliana: ¿qué dijo?

Esposa de Yeison Jiménez reapareció recientemente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija Thaliana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Sonia Restrepo tras el especial cumpleaños de Thaliana? | Foto: Freepik

Hace casi dos meses, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones tras la desafortunada muerte de Yeison Jiménez, quien se convirtió en uno de los máximos exponentes del género popular colombiano.

La causa por la que Yeison Jiménez perdió la vida se trató a causa de un desafortunado accidente de tránsito ocurrido en Paipa, Boyacá el pasado 10 de enero por la aeronave en la que se dirigía.

Así también, el nombre de Thaliana, una de sus hijas, se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras cumplir años este 2 de marzo y su madre, Sonia Restrepo, reapareció en sus redes sociales.

¿Cuántos años está cumpliendo Thaliana, la hija de Yeison Jiménez?

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Yeison Jiménez fue su esposa, Sonia Restrepo, quien lo acompañó en su amplia trayectoria profesional en la que adquirió un gran reconocimiento.

¿Cuántos años cumple Sonia Restrepo, la hija de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN

Por su parte, este 2 de marzo, una de las hijas de Yeison Jiménez, está atravesando por una fecha especial, pues está cumpliendo ocho años, según lo compartió una de las hermanas del cantante, quien es Lina Jiménez.

Así también salió a la luz una fotografía de Thaliana, quien tuvo la oportunidad de celebrar junto a su madre, algunas de sus tías y otros allegados, la especial celebración de su cumpleaños número ocho.

¿Cómo reapareció Sonia Restrepo tras el cumpleaños de Thaliana, su hija con Yeison Jiménez?

Desde luego, Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, se ha mantenido bajo perfil, pues mantiene su vida lejos de la atención mediática.

Por esta razón, Sonia Restrepo reapareció recientemente en las redes sociales tras el especial cumpleaños de Thaliana, pues, expresó las siguientes palabras tras una publicación en la que se refleja la especial publicación de cumpleaños que le hizo un lugar a la joven por su cumpleaños y, esposa del artista expresó lo siguiente:

“Otro año más, celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre”, dijo Sonia Restrepo en la descripción de la publicación tras acompañar a su hija Thaliana en su cumpleaños número 8.

