Lorena Altamirano rompió el silencio y reveló cómo se siente tras salir de La casa de los famosos

La más reciente gala dejó un nuevo giro en La casa de los famosos Colombia y determinó la salida de Lorena Altamirano. Tras conocerse la decisión del público, la actriz rompió el silencio y explicó cómo enfrenta esta nueva etapa fuera del reality.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

¿Por qué Lorena Altamirano salió de La casa de los famosos Colombia?

El 1 de marzo se realizó una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3, producción del Canal RCN. Durante la jornada, la actriz colombiana Lorena Altamirano se convirtió en la más reciente eliminada del programa.

Lorena Altamirano, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Como es habitual en el formato, el resultado estuvo en manos del público, que definió la permanencia de los nominados a través de votaciones.

Lorena obtuvo el 3.26% de los votos, cifra que determinó su salida del programa. Su eliminación generó reacciones entre sus compañeros, con quienes compartió diferentes momentos a lo largo del reality.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

¿Con quién estuvo Lorena Altamirano en la placa de nominados?

En esta oportunidad, la placa de nominados estuvo conformada por: Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Juan Palau, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Lorena Altamirano.

Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

Alexa Torrex: 28.01%

Yuli Ruíz: 19.63%

Manuela Gómez: 18.90%

Valentino Lázaro: 16.23%

Tebi Bernal: 7.25%

Juan Palau: 6.71%.

Finalmente, al revelarse el porcentaje restante, se confirmó la eliminación de Lorena. La diferencia en votaciones fue determinante para definir su salida del programa.

Lorena Altamirano salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Maluma Maluma recordó a Yeison Jiménez con un mensaje que no pasó desapercibido en redes

¿Qué dijo Lorena Altamirano tras su salida de La casa de los famosos?

Luego de abandonar la casa, Lorena Altamirano llamó la atención por sus declaraciones en una entrevista con Buen Día, Colombia. Allí expresó que se sentía contenta y tranquila con el resultado obtenido.

También se refirió a su relación con Juanse dentro del programa. Señaló que considera que algunos momentos pudieron interpretarse de forma distinta desde afuera y admitió que le genera tristeza dejarlo solo, ya que, según explicó, fueron apoyo emocional mutuo en diferentes situaciones.

Además, comentó que Juanse puede sorprender por su manera de actuar, pues, en ocasiones, muestra una actitud más espontánea y en otras, una postura más madura.

"A veces sorprende. A veces uno lo siente muy niño y luego saca una personalidad más adulta, a veces un poco odiosa", afirmó.

Con estas declaraciones, Lorena inicia una nueva etapa fuera del reality, mientras el programa continúa avanzando hacia nuevas galas de eliminación.

Todos los detalles podrán verse todas las noches en el Canal RCN a las 8:00 p.m. y en su app oficial, donde la transmisión está disponible las 24 horas del día.