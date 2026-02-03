Maluma recordó a Yeison Jiménez con un mensaje que no pasó desapercibido en redes

Maluma generó reacciones en redes al recordar a Yeison Jiménez en redes sociales. El cantante paisa compartió un mensaje dedicado a su colega y publicó un video que generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

¿Cuál es la historia de Maluma y Yeison Jiménez?

Maluma relató que conocía a Yeison Jiménez hace aproximadamente diez años, cuando ambos comenzaban sus carreras musicales. El primer encuentro se dio en Bogotá durante un evento público organizado por una emisora.

Aunque no hablaban, el artista urbano siguió la trayectoria de Jiménez dentro de la música popular colombiana. Según explicó en declaraciones públicas, admiraba su disciplina y el crecimiento que tuvo en el género.

Maluma recuerda su historia junto a Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Canal RCN)

El contacto directo se dio años después gracias al padre de Maluma, quien coincidió con Yeison Jiménez en un aeropuerto y facilitó el intercambio de números telefónicos. Desde ahí, empezaron a comunicarse por mensajes. En esas conversaciones hablaron sobre la idea de crear una canción juntos.

¿Cómo recordó Maluma a Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de TikTok, Maluma compartió un video en el que aparece cantando Con el corazón, tema que grabó junto a Yeison Jiménez el 10 de diciembre de 2025 en un estudio de Medellín.

La canción, que inicialmente llevaba el nombre El patán, fue el resultado de varias propuestas musicales que intercambiaron antes de definir el sencillo.

Junto a la publicación, el cantante escribió:

“Te extrañamos mi parcero 💔”.

La publicación generó comentarios de seguidores que señalaron que el mensaje representó una forma de mantener presente al intérprete de música popular. El video se suma a otras menciones que Maluma ha hecho sobre el proceso de grabación y el significado que tuvo esa colaboración en su carrera.

¿Qué ha dicho Maluma sobre Yeison Jiménez?

En diversas entrevistas, Maluma recordó que el día en que recibió la noticia del accidente aéreo estaba en su casa escuchando la mezcla final de la canción. Según contó, la llamada que le informó lo sucedido, interrumpió los planes que tenían para el lanzamiento.

Maluma recuerda el fallecimiento de Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN y AFP)

El artista explicó que en un inicio dudó sobre publicar el tema por temor a que el público lo tildara de oportunista. Sin embargo, al conversar con Camila, hija de Yeison Jiménez, y con su esposa Sonia, le manifestaron que querían que la canción saliera como parte del legado del cantante.

Tras esa conversación, decidió continuar con el proyecto. El video oficial se construyó con imágenes reales de la sesión de grabación en Medellín. Desde entonces, Maluma ha reiterado que hará lo posible para que la música de su colega siga vigente.