Alexa Torrex rompió el silencio tras su conflicto con Juanda Caribe y envió mensaje a su familia: "disculpen"

En medio del revuelo que continúa causando el reciente enfrentamiento que protagonizaron Juanda Caribe y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, la joven cucuteña aprovechó las cámaras del reality para enviar un emotivo mensaje al público y sus familiare.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

¿Qué dijo Alexa Torrex luego de su enfrentamiento con Juanda Caribe?

Visiblemente afectada por toda esta situación con su compañero de competencia, la participante aprovechó las cámaras para excusarse por todo lo sucedido durante la noche del pasado domingo, especialmente con sus seres queridos.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

"Disculpen a ustedes por lo que vieron, solo le debo disculpas a ustedes, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi esposo, que esté tranquilo que yo me voy a calmar", señaló.

Así mismo, la actual participante de esta tercera temporada, quiso darles un parte de tranquilidad a sus familiares más cercanos, pues no es un secreto que estar allí y enfrentarse a todo tipo de conflictos, no es nada fácil.

Esto dijo Alexa Torrex tras su conflicto con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Estoy bien mamá, estoy bien papá, estoy bien hermanitos, no me gusta que se metan con ustedes, dice que eso es intocable

¿Cuáles fueron las palabras de Alexa Torrex tras su conflicto con Juanda Caribe?

Durante sus declaraciones, la integrante del equipo tormenta y una de las participantes más polémicas de esta tercera temporada, no dudó en expresar su agradecimiento a quienes han hecho posible que cada domingo pueda regresar nuevamente al juego y así evitar su eliminación.

"Gracias por devolverme, a mí no se me ha subido nada, no tengo ego, yo siempre les he pedido que me devuelvan", señaló.

Por último, la cantante reiteró su profundo deseo de seguir jugando, de disfrutarse esta experiencia, de estar allí, pues poder estar en el reality es uno de sus grandes sueños, por lo que reafirmó que, pese a las dificultades va a darlo todo para poder asegurar su permanencia en el programa.

Alexa Torrex envió un sentido mensaje al público tras conflicto con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ojos están puestos no solo en Alexa, sino en todo lo que seguirá pasando con todos los participantes, pues en este punto de la competencia, y a punto de cumplirse casi dos meses de encierro, la convivencia empieza a ser mucho más difícil.