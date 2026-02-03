Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex rompió el silencio tras su conflicto con Juanda Caribe y envió mensaje a su familia: "disculpen"

Alexa Torrex se mostró afectada tras su enfrentamiento con Juanda Caribe y quiso excusarse por el "show" que protagonizó.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex ofreció disculpas tras el enfrentamiento con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando el reciente enfrentamiento que protagonizaron Juanda Caribe y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, la joven cucuteña aprovechó las cámaras del reality para enviar un emotivo mensaje al público y sus familiare.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex luego de su enfrentamiento con Juanda Caribe?

Visiblemente afectada por toda esta situación con su compañero de competencia, la participante aprovechó las cámaras para excusarse por todo lo sucedido durante la noche del pasado domingo, especialmente con sus seres queridos.

Artículos relacionados

"Disculpen a ustedes por lo que vieron, solo le debo disculpas a ustedes, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi esposo, que esté tranquilo que yo me voy a calmar", señaló.

Artículos relacionados

Así mismo, la actual participante de esta tercera temporada, quiso darles un parte de tranquilidad a sus familiares más cercanos, pues no es un secreto que estar allí y enfrentarse a todo tipo de conflictos, no es nada fácil.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alexa Torrex tras su conflicto con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Estoy bien mamá, estoy bien papá, estoy bien hermanitos, no me gusta que se metan con ustedes, dice que eso es intocable

¿Cuáles fueron las palabras de Alexa Torrex tras su conflicto con Juanda Caribe?

Durante sus declaraciones, la integrante del equipo tormenta y una de las participantes más polémicas de esta tercera temporada, no dudó en expresar su agradecimiento a quienes han hecho posible que cada domingo pueda regresar nuevamente al juego y así evitar su eliminación.

"Gracias por devolverme, a mí no se me ha subido nada, no tengo ego, yo siempre les he pedido que me devuelvan", señaló.

Por último, la cantante reiteró su profundo deseo de seguir jugando, de disfrutarse esta experiencia, de estar allí, pues poder estar en el reality es uno de sus grandes sueños, por lo que reafirmó que, pese a las dificultades va a darlo todo para poder asegurar su permanencia en el programa.

Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex envió un sentido mensaje al público tras conflicto con Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ojos están puestos no solo en Alexa, sino en todo lo que seguirá pasando con todos los participantes, pues en este punto de la competencia, y a punto de cumplirse casi dos meses de encierro, la convivencia empieza a ser mucho más difícil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales sorprendió al confesar cómo ha conseguido un embarazo sano Sara Corrales

Sara Corrales sorprendió al confesar cómo ha conseguido un embarazo sano: "no es casualidad"

Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar las claves que le han servido para tener un embarazo saludable y tranquilo.

Andrea Valdirir posando a la cámara. Andrea Valdiri

Hija de Andrea Valdiri rompió en llanto tras recibir sorpresa previa a sus 15 años

A pocos días de celebrarse la fiesta de 15 años de su hija, Andrea Valdiri reveló que Isabella usará 6 vestidos en la fiesta.

Se reveló la causa de muerte de famosa estrella de exitosas series de televisión Talento internacional

Se reveló la causa de muerte de famosa estrella de televisión: esto se sabe

Confirman la causa de muerte de Eric Dane tras su lucha contra la ELA. Revelan detalles oficiales del fallecimiento.

Lo más superlike

Lorena Altamirano rompió el silencio y reveló cómo se siente tras salir de La casa de los famosos La casa de los famosos

Lorena Altamirano rompió el silencio y reveló cómo se siente tras salir de La casa de los famosos

Lorena Altamirano llamó la atención al revelar a quién, de La casa de los famosos Colombia, extrañará tras su eliminación.

Tragedia durante filmación en alta mar dejó un fallecimiento confirmado. Viral

Falleció un hombre durante filmación de serie televisiva en el mar: esto se sabe

Esposa de Luis Alfonso reveló la verdadera razón por la que va a todos los conciertos: ¿celos? Talento nacional

Esposa de Luis Alfonso reveló la verdadera razón por la que va a todos los conciertos: ¿celos?

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?