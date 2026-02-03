Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales sorprendió al confesar cómo ha conseguido un embarazo sano: "no es casualidad"

Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar las claves que le han servido para tener un embarazo saludable y tranquilo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales sorprendió al confesar cómo ha conseguido un embarazo sano
Sara Corrales revela detalles de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Tras revelar que se encuentra próxima a dar a luz, Sara Corrales se ha posicionado en el centro de la conversación digital. La actriz llamó la atención al revelar cómo ha conseguido tener un embarazo salusable y lleno de paz.

¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?

Sara Corrales ha compartido diversos detalles sobre su primer embarazo, el cual ha descrito como un "milagro" tras un proceso que no fue sencillo.

El anuncio de dió en noviembre de 2025, a través de sus redes sociales. En diversas entrevistas relató que se enteró durante un chequeo rutinario con un especialista; cuando el doctor le dio la noticia, recordó que quedó en "shock" y casi "se muere" por la emoción del momento.

Sara Corrales compartió detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP)

La actriz contó que el camino para concebir incluyó tratamientos de fertilidad. Explicó que tras un intento fallido de fecundación, finalmente quedó embarazada de forma natural. Según sus declaraciones, la concepción ocurrió durante un ritual de renovación de votos que la pareja realizó a solas en un desierto.

¿Sara Corrales tendrá un niño o niña?

Sara Corrales y su esposo, Damián Pasquini, confirmaron en diciembre de 2025 que están esperando una niña. En una emotiva celebración de revelación de género, la actriz compartió con sus seguidores que su hija se llamará Mila.

Sara Corrales revela que tendrá una niña / (Foto de AFP y Freepik)

La actriz ha manifestado su deseo de tener un parto natural, aunque ha aclarado que la prioridad será siempre la salud de ambas y que escuchará lo que su cuerpo necesite en ese momento. Ha destacado que lleva una dieta saludable, priorizando las necesidades de su bebé y las suyas.

¿Sara Uribe lleva un embarazo sano?

A través de sus redes sociales, Sara llamó la atención al destacar que ha tenido un embarazo sano. La actriz reveló que esto no es coincidencia sino que se debe a una serie de precauciones y decisiones que ha llevado durante el proceso.

Corrales destacó que la clave de estos resultados empezó desde antes de tener a su bebé en el vientre. Reveló que, el hecho de que no haya tenido nauseas, ni cansancio extremo, se debe a los hábitos que ha construido con el tiempo.

No entreno por estética. Entreno para tener un cuerpo fuerte que pueda crear vida, sostenerla y acompañar mejor este proceso.

Sara también destacó que cuidarse a sí misma, también es una forma de cuidar a su bebé. Las palabras generaron conversación entre los internautas, quienes destacaron su disciplina y aplaudieron la buena experiencia que ha tenido en su proceso de maternidad.

