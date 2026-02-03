En la gala del pasado 1 de marzo, el nombre de Lorena Altamirano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin embargo, Lorena se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia tras obtener el puntaje más bajo en las votaciones con un 3.26%.

Además, la actriz colombiana se convirtió en tendencia durante la gala de este 2 de marzo tras enviarles varios mensajes a las celebridades, en especial a Juanse Laverde por quebrarse en llanto.

¿Qué dijo Lorena Altamirano tras compartir su último mensaje en La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente eliminación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia, los internautas generaron una ola de opiniones tras las recientes palabras que compartió al dar su último mensaje, evaluando todas las reacciones que tuvieron los famosos al ver el vacío que dejó.

Estas palabras le dijo Loren Altamirano a los famosos. | Foto: Canal RCN

Desde luego, Lorena se quebró en llanto al ver que algunos de sus compañeros la extrañan. Sin embargo, las palabras de Lorena generaron una gran variedad de opiniones por parte de las celebridades que aún permanecen en la competencia, pues habló sin filtros de lo que pensó, pues les expresó lo siguiente a los famosos:

“Les quiero decir estoy tranquila. Gracias a tormenta por estar allí. Campanita, te voy a recordar, mis peinados. Mari, te quiero, hicimos una conexión muy bonita, espero verte. Eidevin, eres un ser demasiado noble, eres un chico talentoso. Juancho, cuida tus palabras. Manu, juega sola, eres una mujer analítica. Alexa recuerda tú típica frase”, dijo Lorena.

Sin duda, estas palabras de Lorena generaron una ola de reacciones por parte de las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia, quienes quedaron en shock tras el análisis que hizo de cada una de las celebridades con las que convivió en la competencia.

¿Por qué razón Lorena Altamirano se quebró en llanto tras palabras a Juanse Laverde tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las amistades que más acaparó la atención mediática por parte de los internautas dentro de La casa de los famosos Colombia, fue la de Lorena Altamirano y el cantante Juanse Laverde.

¿Por qué las últimas palabras de Lorena causaron lágrimas? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Lorena aprovechó la oportunidad para enviarle su último mensaje a Juanse Laverde por los enriquecedores momentos que vivieron en el reality, expresándole las siguientes palabras, en medio de lágrimas.