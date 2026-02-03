Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanda Caribe recibió sanción tras comentarios a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos Col le dio inesperada sanción a Juanda Caribe tras polémicos comentarios a Alexa Torrex.

Juanda Caribe fue sancionado en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las plataformas digitales tras las diferentes rivalidades que se han llevado a cabo entre Juanda Caribe y Alexa Torrex.

Por esta razón, el Jefe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN tomó la decisión de darle una inesperada sanción a Juanda Caribe tras la reciente rivalidad presentada en la competencia.

¿Cuál fue la inesperada sanción que Juanda Caribe recibió por parte del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

En las últimas horas, Juanda Caribe generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras sus polémicas opiniones en contra de Alexa Torrex.

Esto le dijo el Jefe a Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, en la gala de este 2 de marzo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, del reality, le dijeron a Juanda Caribe que a raíz de algunas inesperadas actitudes que han tenido algunos famosos, uno de ellos recibió una inesperada sanción.

Por esta razón, el Jefe de La casa de los famosos Col tomó la decisión de anunciarle a Juanda Caribe durante la gala, que está dentro de la placa de nominación y puede quedar en riesgo de eliminación durante la presente semana.

Desde luego, esta decisión tomó por sorpresa a Juanda Caribe, pues, mantuvo el silencio ante la sanción que le dio el Jefe en el reality a causa de algunos de sus comportamientos.

¿Cuáles han sido las diferencias entre Juanda Caribe y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la reciente rivalidad que presentó Juanda Caribe con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Juanda Caribe recordó el polémico gesto que tuvo el prometido de Alexa Torrex, durante una sección de congelados. Así que le hizo una inesperada confesión acerca de lo que podría hacer en caso de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

En medio de esta discordia, Alexa no se quedó callada y le expresó sin ningún tipo de filtro lo que piensa sobre Juanda, en especial, por el desacuerdo que ha existido entre ambos en los últimos días, ¿qué ocurrirá?

