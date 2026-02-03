Isabella Ladera volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras revelar algunas cambios físicos que ha tenido. La influencer sorprendió al mostrar fotografías inéditas de su pasado.

¿Cuál es la historia de Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una joven que transformó su carrera deportiva en un proyecto digital. Originaria de Venezuela, comenzó destacándose como tenista. En varias ocasiones ha destacado que este deporte representó una etapa muy especial de su vida.

A los 19 años tuvo a su hija Mía, fruto de su relación con el creador de contenido Isander Pérez. La maternidad llevó a Isabella a enfocarse en la crianza de su bebé. Durante esta etapa, compartió en redes su experiencia como madre, lo que le permitió establecer su carrera como influencer.

Isabella Ladera tuvo su primera hija junto a Isander Pérez / (Foto de AFP y Freepik)

Con el tiempo, Isabella consolidó su presencia digital en áreas como bienestar, fitness y estilo de vida. También ha participado en videoclips de artistas internacionales. Además, abrió su propio salón de belleza y spa en Miami.

En los últimos años, su vida personal ha llamado la atención por sus relaciones vinculadas a figuras como Beéle y Hugo García, con quien anunció que espera su segundo hijo en 2026.

¿Qué procedimientos estéticos se ha realizado Isabella Ladera?

Según lo ha revelado la misma influencer, Isabella Ladera ha recurrido a procedimientos estéticos para cuidar su apariencia y mantener su figura, especialmente tras los cambios que experimentó con la maternidad.

Isabella Ladera revela detalles de los cambios que se ha realizado / (Foto de AFP y Freepik)

La creadora de contenido ha indicado que no tiene planes de realizarse más "retoques" y que mantiene su figura con entrenamiento físico. Asimismo, ha aclarado que su primera maternidad fue por parto natural.

¿Cómo lucía Isabella Ladera hace algunos años?

Recientemente, Isabella Ladera compartió en redes imágenes de su pasado que sorprendieron a los internautas. En la primera foto aparece cuando era niña, vestida con un traje de baile, mostrando sus primeros pasos en actividades artísticas.

En la segunda imagen, ya en su adolescencia, se le ve abrazando a una mujer mayor, posiblemente familiar, acompañando la foto con una frase que no pasó desapercibida:

"Te extraño tanto mi negra", escribió.

Los seguidores destacan que Isabella Ladera sigue mostrando cambios notables hasta el día de hoy, incluso tras su segundo embarazo.