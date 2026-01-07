Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez reveló un reciente cambio estético en su rostro del que ahora se arrepiente

Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio estético reciente en su rostro que, según confesó, ahora lamenta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez confiesa su arrepentimiento tras su último cambio estético.
Manuela Gómez confiesa su arrepentimiento tras su último cambio estético. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez, participante elegida por El Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló a sus cientos de seguidores un reciente cambio estético en el rostro del que ahora se arrepiente. La empresaria e influenciadora explicó lo sucedido y por qué su apariencia luce diferente.

¿Cuál fue el procedimiento estético que Manuela Gómez se realizó en el rostro?

La participante de La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez realizó una inesperada dinámica de preguntas y respuestas previo a su ingreso al reality del Canal RCN en donde reveló el reciente retoque estético que se realizó en su rostro y del cual se arrepiente, esto luego de que una de sus seguidoras se mostrara interesada en saber por que su rostro lucía diferente.

El cambio estético que Manuela Gómez desearía no haberse hecho.
El cambio estético que Manuela Gómez desearía no haberse hecho. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la empresaria comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que hace un tiempo decidió intervenir sus labios para mejorar una imperfección que tenía en ellos. Sin embargo, el procedimiento que le realizaron no fue el esperado y terminó con un aspecto poco agradable.

“Tenía la boca como un poquito deforme, se veía un pedacito de boca más ancha que el otro lado, entonces cuando acudí a esta médica la idea era que me arreglara el labio, que me viera bonito, uniforme, y acepté el procedimiento y el remedio fue peor que la enfermedad”, explicó.

¿Por qué Manuela Gómez no quedó conforme con su retoque estético?

La influenciadora comentó que el procedimiento no fue adecuado, pues su boca quedó peor de lo que estaba. Incluso mencionó que antes de la intervención tenía un aspecto mucho mejor. Confesó que cada vez que veía su boca se sentía mal, porque el resultado no era el esperado.

“No fue un buen procedimiento, no quedé contenta con el resultado, me siento terrible de haberle hecho caso a esa doctora”, expresó.

Por lo pronto, la empresaria se alista para iniciar una nueva aventura dentro de La casa de los famosos Colombia que abrirá sus puertas el próximo lunes 12 de enero a las 8 p.m.

La verdad detrás del cambio estético de Manuela Gómez que sorprendió a todos
La verdad detrás del cambio estético de Manuela Gómez que sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).
