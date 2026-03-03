Paola Jara causó revuelo en redes al mostrar a Emilia en video: así se ve la niña

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de Emilia, primera hija de la cantante y la quinta de su esposo. Desde entonces, ambos artistas han revelado detalles de cómo han vivido esta etapa, tras la llegada de la niña a sus vidas.

En el caso de Paola, quien es madre primeriza, para ella no fue fácil volver a trabajar y dejar a la pequeña, sin embargo, también se la ha llevado con ella para que la acompañe en algunos compromisos dentro del país, porque no se la ha podido llevar a otros lugares tan lejanos.

Con el paso de los días, los fanáticos de los cantantes se siguen haciendo la misma pregunta y es ¿cuándo presentarán oficialmente a la niña?, pero, tanto Paola como Jessi ya ha ido revelando más de Emilia.

¿Cuál es el video de Paola Jara mostrando a Emilia?

En horas de la noche del lunes 2 de marzo, Paola Jara compartió un tierno video de Emilia, el cual generó reacciones entre sus seguidores, pues la artista dejó ver más de la pequeña.

En el clip, Paola dice que eso es lo más lindo de llegar a su casa, o sea, ver a la niña y, de hecho, la consciente, mientras, al parecer le estaban cambiando el pañal, ya que estaba sobre una mesa cambiadora.

Paola Jara enterneció redes al mostrar a Emilia en casa. (Foto: Buen día, Colombia)

En el video se puede ver a la niña de cuerpo completo, mientras mueve sus pies cuando su mamá le está hablando.

¿Paola Jara qué dijo sobre mostrar el rostro de Emilia?

En semanas pasadas, Paola Jara respondió la pregunta sobre si algún día le mostrarían el rostro de la niña y ella dijo que es una decisión que deben tomar bien, ya que entiende que eso es exponer a la niña y no es lo que quiere.

La cantante justificó que ellos como adultos entienden lo que pasa, pero la niña no sabe que estaría expuesta y eso no le parece bien.

Paola Jara dejó ver más de Emilia y generó comentarios (Foto: Freepik)

¿Jessi Uribe sí quiere enseñar la cara de su hija?

En el caso de Jessi Uribe, el artista habría revelado en los últimos días que, en el bautizo de Emilia, sería el día indicado para mostrarla oficialmente.

Por su lado, él ha hace lo mismo que Paola, no revela mucho sobre la carita de la menor, pero con bromas ha mencionado el tema sobre si enseñar o no a su hija.