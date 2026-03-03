Silvestre Dangond reveló que una vidente le aseguró que moriría el mismo año que Martín Elías

Silvestre Dangond,una de los exponentes más importantes del género vallenato del país, recientemente capturó la atención tras revelar que, años atrás, una vidente le aseguró que fallecería el mismo año en el que murió Martín Elías a causa de un accidente automovilístico.

¿Qué le dijo la vidente sobre la supuesta muerte de Silvestre Dangond el mismo año de Martín Elías?

En medio de un concierto que ofreció el cantante de Urumita, quiso tomarse unos segundos para explicarle al público de dónde surgió la canción 'Si Yo Supiera', una composición que, según lo comentó la sacó mientras iba por una famosa calle de Miami.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

"Me dijo una amiga, me llamó y me dijo que una vidente le había dicho que yo me iba m4tar en septiembre, el mismo año de Martín Elías en una avioneta, y yo dije no joda y esa vieja por qué no te dijo el número del chance también", señaló el artista.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex no se quedó callado y le respondió a Juanda Caribe: ¿qué le dijo?

De acuerdo con las palabras de Dangond, aunque en ese momento bromeó con su amiga, sí confesó que psicológicamente esa premonición lo afectó, pues a pesar de que no es una persona creyente en esas cosas, no fue nada fácil para él.

¿Qué fue lo que le dijo la vidente a Silvestre Dangond sobre su supuesta muerte?

Así mismo, contó en medio de su corto discurso, que quedó "timbrado" con lo que le dijo su amiga, por lo que se fue de inmediato a su van y emprendió su camino, cuando iba al interior del vehículo fue que nació la inspiración para componer la mencionada canción.

Silvestre Dangond hizo impactante confesión sobre revelación que le hizo una vidente. Foto | Mike Coppola.

"Yo me fui rápido y apenas yo cogí la van, Dios me mandó una obra de arte con esta melodía y partes de la letra, y la grabé toda de regreso a mi casa", comentó Silvestre, quien, segundos después procedió a cantar este tema.

Hoy, 9 años después desde que Martín Elías partió de este plano terrenal, Silvestre sigue disfrutando de su exitosa carrera, esa misma que le ha permitido ganarse el cariño de su público y ser un referente del género a nivel nacional y un ejemplo para las nuevas generaciones que quieren hacer vallenato.