Esposa de Jhonny Rivera reveló cómo es el cantante cuando se pasa de tragos

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, reveló cómo es el reconocido cantante cuando se pasa de tragos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López destapó cómo cambia Jhonny Rivera cuando se pasa de tragos
Jenny López destapó cómo cambia Jhonny Rivera cuando se pasa de tragos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jenny López, esposa del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, reveló cómo es él cuando se pasa de tragos. La joven mencionó varias situaciones que sorprendieron a sus seguidores.

¿Cómo es Jhonny Rivera cuando se pasa de tragos?

Durante un reciente en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok, Jenny López compartió diversa información sobre su relación con el icónico cantante colombiano Jhonny Rivera. Entre los detalles, reveló cómo es el artista cuando se pasa de tragos.

Jenny López contó cómo es Jhonny Rivera con unos tragos de más
Jenny López contó cómo es Jhonny Rivera con unos tragos de más. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la joven aclaró que Jhonny Rivera no toma licor muy seguido, por lo que no representa un problema en su hogar. Así mismo, mencionó que cuando comienza a sentir los efectos del alcohol se muestra como una persona muy tranquila y nada problemática.

“No lo hace seguido, porque es en ocasiones especiales. Y Jhonny cuando está contento, borrachito, es una persona muy tranquila. Él no es una persona que se ponga a discutir ni que se vuelva terco”, comentó.

Además, aseguró que el artista suele ser muy responsable en este sentido, ya que cuando ingiere bebidas alcohólicas siempre entrega las llaves del carro a alguien que esté en sus cinco sentidos.

“Él pasa las llaves del carro, es súper responsable con ese tipo de cosas, entonces de vez en cuando que se quiera tomar un traguito, sin problema lo acompaño”, agregó.

¿Cuántos años de relación llevan Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López hicieron pública su relación sentimental a mediados del 2023 tras rumores que rápidamente se expandieron en redes sociales. Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida a tal punto que en mayo del 2025 se comprometieron y para el 22 de febrero sellaron su amor en el altar.

Tras su matrimonio, Jenny López y Jhonny Rivera revelaron que oficialmente se irían a vivir juntos, pues durante toda su relación cada uno vivió en su propio espacio, pese a que en ocasiones compartían su hogar de manera temporal.

Así mismo, dieron a conocer que no vivirían solos, sino que compartirían su vivienda con la madre y la tía del artista.

Jenny López sorprendió al revelar cómo es Jhonny Rivera tras varios tragos
Jenny López sorprendió al revelar cómo es Jhonny Rivera tras varios tragos. (Foto Canal RCN).
